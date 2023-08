El detenido por el asesinato de una joven en Utrera niega ser el autor de los hechos

El hombre de 43 años detenido en Utrera (Sevilla) tras la muerte violenta de su esposa, de 22, ha negado ser el autor de los hechos en su primera declaración ante la Guardia Civil.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el detenido ya fue sometido a un primer interrogatorio tras su detención en la tarde de ayer, negando tener relación con este suceso.

La declaración se produjo en el cuartel de la Guardia Civil de Utrera, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se podría hacer agotando el plazo legal de 72 horas dada la complejidad de la investigación, y se ha pedido al juzgado de instrucción número 3 Utrera, encargado de investigar el crimen, que decrete el secreto de las actuaciones, mientras el Instituto Anatómico Forense practicará este martes la autopsia a la víctima.



Unos 200 vecinos de Utrera (Sevilla) se han reunido este martes ante el Ayuntamiento de la localidad para guardar un minuto de silencio en memoria de Erica Vanessa Reyes Álvarez, la joven nicaragüense de 22 años asesinada este lunes, unos hechos por los que está detenido su marido, de 43.

La concentración ha tenido lugar con la presencia de vecinos de la localidad, la corporación local y miembros de la asociación nicaragüense Sevilla-España, con la lectura de un manifiesto a cargo de la alcaldesa accidental, Consuelo Navarro; la concejala de Juventud, Alba Padilla; las concejales del PSOE en la oposición María José Ruiz y Violeta Fernández, y la portavoz de la Asociación de Mujeres Santiago, Inmaculada Aguilar.

La hermana de la joven asesinada, Ana, ha acudido también, portando, junto a varias personas, un cartel con la foto de la joven y el mensaje «Que se haga justicia».

En el manifiesto, la alcaldesa ha destacado la tragedia vivida en la localidad, sobre alguien a quien «se le arrebataba el derecho a vivir», a la espera de confirmar si ha sido víctima de violencia de género, «una lista que desde la sociedad nos pesa demasiado «.

«Si no tuviésemos que incluirla en esta negra lista no deja de ser una joven asesinada, que su muerte no debe caer en el olvido», ha declarado Navarro, que ha lamentado que tras el asesinato de mujeres «hay una realidad que muchos niegan porque no se han parado a conocerla», y ha apelado a seguir trabajando para erradicar esta violencia, porque «cada acción institucional contra la violencia de género salva vidas».

Mientras tanto, la Guardia Civil ha pedido al juzgado de instrucción número 3 Utrera, encargado de investigar el crimen, que decrete el secreto de las actuaciones, mientras el Instituto Anatómico Forense practicará este martes la autopsia a la víctima.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que va a agotar los plazos para poner a disposición judicial al detenido, un ecuatoriano de 43 años que fue localizado ayer por la tarde cuando se escondía en un hostal de Utrera.

El cadáver de la joven fue encontrado en la mañana de este lunes en la casa donde vivía con un fuerte golpe en la cabeza.

Ni la fallecida ni su marido estaban incluidos en el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género, conocido como VioGén, ni tenían antecedentes en los servicios sociales del Ayuntamiento.

Si se confirma este caso como un asesinato machista, ya serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año -nueve en Andalucía- , 1.216 desde 2003.

La consejera andaluza de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha recordado este martes la existencia de una «red de recursos y personas» para ayudar a las víctimas de violencia machista aunque ha añadido que ellas «tienen que dar el primer paso».

«En estos temas tenemos que unirnos absolutamente todos», ha dicho López, que ha mostrado su respeto con la investigación y ha pedido cautela y «esperar a conocer los datos que vaya confirmando la Delegación del Gobierno».

La asociación de nicaragüenses en Sevilla ha convocado para esta noche a las nueve una concentración a las puertas del Ayuntamiento utrerano, a la que se pide que se acuda con velas y flores en recuerdo a la joven, concentración convocada inicialmente por error en el Ayuntamiento de Sevilla.