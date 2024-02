«El gran barrio joven de Sevilla»: la Diputación de Sevilla activará 3.000 viviendas públicas en Cortijo de Cuarto

En este sentido, el mandatario provincial se ha mostrado dispuesto a que «si la Junta plantea un gran paquete de viviendas de protección oficial (VPO) para Sevilla, la Diputación puede estar en línea también de adquirir suelo para facilitarlo, a través de la Junta, con avales, con un ICO andaluz, como sea». En opinión de Fernández, «no hay otra cosa más importante que nos estén pidiendo hoy los jóvenes que no sea empleo», ha sentenciado.

«Vamos a contar con los vecinos del barrio de Bellavista para poder construir un gran pulmón verde. Es compatible perfectamente, lo sabe Antonio Muñoz -exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista-, lo saben los compañeros del Ayuntamiento hispalense. Un espacio verde que integre el Cortijo de Cuarto, pero que, además, podamos tener no solamente conexiones, sino 3.000 viviendas públicas», ha afirmado Fernández.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha anunciado este martes que el organismo provincial activará la construcción de 5.000 viviendas junto al Cortijo del Cuarto, de las que 3.000 serían públicas. De este modo, «esa zona se convertiría en el gran barrio joven» de Sevilla. «La ciudad no puede crecer si no hay un gran plan de vivienda protegida» .

El presidente de la Diputación también ha manifestado su deseo de, al margen de remodelar las dos residencias universitarias -Pino Montano y Blanco White-, construir otras dos junto a los campus de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide (UPO).

«Quiero hablar con los rectores, Miguel Ángel Castro y Francisco Oliva, y si ellos tienen disponibilidad de suelo cercano a los campus, la Diputación está dispuesta a levantar dos nuevas residencias universitarias para jóvenes de la provincia de Sevilla, de esas zonas, para que puedan tener acceso a estudiar, independientemente del dinero que el padre tenga en la cartera», ha añadido.

Fernández ha recordado que en las dos residencia actuales hay en torno a 450 chavales, «de El Real de la Jara, de Aguadulce o de Pedrera», y «mantener, entre comillas, a un chico aquí, de la Sierra Morena o de la Sierra Sur, por ‘ciento y pico’ de euros al mes, con desayuno, almuerzo y cena, vale 20.000 euros de recursos públicos».

«Eso es importantísimo esta posibilidad, que 500 chavales, que si no fuera por esta aportación pública, no podrían estar desarrollando su talento. El talento para poder tener una carrera, para poder tener una cualificación. Y al final, cuando el talento se pierde, no se pierde para una persona, también para la sociedad».