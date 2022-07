El Gran Poder de Los Palacios quiere salir el Miércoles Santo

“Necesitamos que a los hermanos les parezca bien y por supuesto el permiso de la Iglesia”, insiste el flamante hermano mayor, José Antonio Gallardo , que ha aterrizado en la cofradía con el firme propósito de recuperar su antiguo esplendor. “Si viéramos que el cambio no funciona, siempre podríamos volver a dejar las cosas como están”, advierten otros responsables de la junta de gobierno, que han hecho hincapié que “esto no es un capricho de cuatro, sino una demanda de buena parte de la hermandad e incluso del pueblo”.

El Gran Poder, conocido entre tanta gente mayor del pueblo como Nuestro Padre Jesús, había sido desde siempre el paso popular por excelencia de la Semana Santa palaciega. Hasta hace una década, no solo era el Señor que más nazarenos llevaba –ahora lo ha desbancado en ese sentido Nuestro Padre Jesús Cautivo-, sino también más penitentes detrás, la inmensa mayoría mujeres, que se contaban por cientos. Ese esplendor empezó a languidecer cuando, a principios de este siglo, la Hermandad decidió salir en procesión la Madrugá del Viernes Santo, a las 3.00 horas, justo después de que se recogiera la también popularísima Virgen de los Remedios, de la Hermandad del Furraque. Cuando después de unos años se hizo patente el fracaso de aquel horario, que recogía la cofradía antes de las 10 de la mañana y que la despobló de niños, la Hermandad cambió su salida a las 7.30 horas, al amanecer, para recogerse sobre las 14.30 horas, aunque se siguió hablando de Madrugá con tal de no tener que cambiar las reglas. Interpretar que las 7.30 horas era todavía madrugá era aceptar pulpo como animal de compañía, pero eso es lo de menos. Lo de más –y de ahí las ganas de cambiar de día y de horario- es que “el Señor y la Virgen iban solos durante la mayor parte del recorrido”, como apuntan ahora en la junta de gobierno, algo que ya sabía todo el pueblo. “Hasta las 11 de la mañana por lo menos no empieza a salir la gente”, reconocen. Hay que tener en cuenta que el Jueves Santo, con el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de los Remedios, que se recogen a las 2.00 horas, es una jornada grande en el pueblo, que ya vive como otro día grande el Martes Santo, el día del Cautivo, e incluso el Domingo de Ramos, cuya Borriquita y Nuestra Señora de los Ángeles se lucen durante la tarde-noche.

El caso es que, en pleno triduo pascual, los palaciegos abarrotan las calles durante la tarde-noche del Jueves Santo y luego, a partir de las 17.30 horas del Viernes, para acompañar de nuevo a la Hermandad Servita del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. La cofradía de la capilla de la Aurora ha sentido en los últimos años que procesionaba en un paréntesis entre esas otras dos cofradías, “y queremos recuperar nuestro sitio para reventar las calles, que es lo que se merecen nuestros titulares”, han insistido a El Correo de Andalucía. En la Aurora saben bien que quienes quieren ver procesiones de madrugá tienen la capital a solo un cuarto de hora.