El grupo Mas inaugura su tienda más moderna en Sevilla

Grupo MAS, bajo su enseña Cash Fresh, inaugura un nuevo establecimiento en el Centro Comercial Way Dos Hermanas que ha abierto sus puertas durante la jornada de hoy en Sevilla. Se trata de la segunda apertura de esta enseña en menos de una semana, alcanzando ya las 68 tiendas del modelo Cash Fresh de Grupo MAS.



La nueva tienda cuenta con 1.200 metros de superficie de los que gran parte se destinan a las secciones de frescos, una de las señas de identidad de la compañía, y otra al amplio surtido de ofertas para el ahorro de las familias. Esta tienda ha sido diseñada bajo criterios de eficiencia enérgica y cuenta con la implantación de sistemas de bajo consumo como LEDs de última generación, muebles frigoríficos con puertas térmicas y climatización eficiente para reducir el impacto medioambiental



El nuevo establecimiento ha generado 21 puestos de empleo directos en localidad sevillana, en la que se encuentra además la central logística de Grupo MAS que emplea actualmente a más de 300 personas de las más de 3.000 que ya conforman la compañía en Andalucía y Extremadura.



El nuevo establecimiento Cash Fresh Way Dos Hermanas, octava apertura del año, se une así a la otra tienda que la enseña tiene en la localidad, concretamente en la zona residencial de Montequinto, y a los más de 40 nuevos establecimientos que abren hoy sus puertas en Way Dos Hermanas.