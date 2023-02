El grupo Popular de Lora del Río continúa desmembrándose

A través de un comunicado, el propio Aranda ha explicado que desde el “ injustificado cese por parte del exalcalde Antonio Enamorado hace dos años hasta ahora” ha venido soportando “ humillaciones y desprecios ” por parte de los concejales del que hasta ayer era su partido, lo que le ha llevado a optar por dejar el grupo Popular, que no su pertenencia a la corporación municipal.

Continúan las aguas revueltas en el Partido Popular de Lora del Río. Tras la pérdida de la alcaldía por una moción de censura el pasado mes de julio, el concejal Álvaro Aranda ha anunciado su renuncia a seguir formando parte del grupo municipal “por ser acosado por la dirección local y provincial”, aunque conservará su acta de concejal como edil no adscrito .

Entre las supuestas vejaciones sufridas, enumera su eliminación “de los grupos de WhatsApp del grupo municipal, no se me ha convocado a ninguna reunión, ni informado del sentido del voto de los plenos”. Incluso, afirma, no ha sido convocado “a dos plenos, alegando que se había producido un error administrativo”.

Del mismo modo, ha señalado que tras su cese – provocado por el convulso congreso provincial del Partido Popular en el año 2021 – fue “acusado por el exalcalde” en comparecencias ante los medios de “cobrar comisiones y filtrar información a la oposición, así como de hacer perder al Ayuntamiento una subvención de la Diputación”. “Todo ello ha resultado ser falso”, ha añadido, informando de que “está siendo investigado en un Juzgado de Lora del Río” por unos presuntos delitos de “injurias y calumnias contra mi persona”.