El mejor vendedor de la ONCE de Sevilla está en Cantillana

José Antonio Hidalgo Robles ha sido seleccionado como el mejor vendedor de la ONCE de 2022 en la provincia de Sevilla. Un galardón con el que la Organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos, así como la "actitud" en su puesto de trabajo, la "implicación" con los clientes y el "compromiso" con la labor social de la ONCE.

José Antonio, de 50 años y con discapacidad, junto a los otros 21 vendedores seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada este fin de semana en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización, ha informado la ONCE en una nota de prensa.

Este vendedor admira al futbolista Joaquín, jugador de fútbol del Betis, por su "sencillez y humildad". Aunque le gusta hacer senderismo por la Sierra Morena de Sevilla y también pasear por la capital hispalense, su principal afición es la cocina, siendo su especialidad las migas y los arroces.

En su pueblo, Cantillana, lo conocen como "el 15" porque su abuelo jugaba al fútbol y portaba el número 15. Antes de incorporarse a la ONCE, trabajaba con su primo en un taller de guarnicionería. Un día vendiendo se le volaron varios rascas de 'Siete y Media' y una mujer le ayudó para que no se le perdieran.

Casualmente esta señora pisó un boleto quedándose con él, resultando premiado con 750 euros. Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2022 fue el de 'Buena Gente ONCE', y transcurrió bajo los valores del talento, perseverancia, solidaridad, ilusión, respeto, iguales, unión, cercanía, simpatía, ingenio y compromiso.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, se dirigió a todos los vendedores para darles las gracias por "la dedicación y entrega y por representar los mejores valores que guían la labor de la ONCE desde hace casi 85 años". El evento fue conducido por el actor y presentador Luis Larrodera y contó con las actuaciones de actores de la compañía Yllana.

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 19.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos.

El espíritu de este reconocimiento a su trabajo lo resumió Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, en una sola frase al finalizar la gala, cuando les dijo: "Seguid siendo buena gente ONCE, gente buena, porque la ONCE os necesita".