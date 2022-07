El mejor vermut de España se elabora en Alcalá de Guadaíra

Que Sevilla elabora grandes vinos es algo que comienza a reconocerse, no solo entre los que forman parte del mundo de la enología, sino por los propios consumidores, que ya deciden pedir en sus locales habituales que les pongan una copa de “vino de Sevilla” pero, ¿qué decir del vermut? Un producto que en otra época era de consumo diario y que se fue perdiendo, y que vuelve a resurgir con fuerza gracias al entusiasmo y esfuerzo de algunos de los productores de la provincia.

Así mismo, José Fernández de Mera, una vez finalizada su formación, trabajó en bodegas de Montilla, Asturias y Valladolid, entre otras. Fue en Ulldecona (Tarragona), donde a mitad de los 80 se especializa en la elaboración de vinos, sidra y, sobre todo, vermut.

A Miguel Ángel se le torna la voz y explica, con la ilusión de quién ve a su hijo crecer, como fue la reacción en el momento de sugerir la idea. “José dedicó sus últimos 15 años en activo a impartir clases en la Escuela de la Vid de Madrid, mismo centro educativo donde se formó. Ya en Sevilla, él se dedicaba de manera personal a realizar vermut para la familia y los amigos, y con muy buen resultado. Un día, en 2015 me lancé y le dije: ¿por qué no lo hacemos para dedicarnos a ello y darlo a conocer? No se lo pensó y nos pusimos en marcha.

Rojo, para empezar

“Después de la sugerencia, 2015 se convirtió en un ir y venir de peticiones de papeleo, información de protocolos, procesos y documentación que nos tuvo muy entretenidos. Y, por fin, en febrero de 2016, obtuvimos todos los permisos para comenzar a trabajar”.

Fueron meses de mucho trabajo y, sobre todo, de ilusión mezclada con incertidumbre para esta familia que comenzaba un proyecto “de locos”, como muchos se lo hacían saber, pero eso no hizo que la ilusión decayera y, en mayo de 2016 nació Florum, su primer vermut, rojo, para empezar.