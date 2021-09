El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se somete a una nueva evaluación para revalidar su condición de Geoparque

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se encuentra en pleno proceso de evaluación. Concretamente, se enfrenta a su revalidación como Geoparque mundial de la UNESCO. Un reconocimiento de suma importancia tras el cual hay un arduo trabajo, ya no solo del propio personal gestor del parque sino también de las instituciones locales y sus habitantes, quienes contribuyen a que el territorio sea merecedor de tal reconocimiento.

Una vez emitidos los informes, serán leídos por el Consejo de Geoparques de la UNESCO, y aunque no se sabe con precisión, puede que la decisión acerca de la revalidación o no, se conocerá durante el Congreso Internacional de Geoparques de diciembre. Eso sí, la decisión se hará oficial por la propia UNESCO ya en la primavera de 2022.

Mientras llega esta decisión el personal del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se muestra optimista y satisfecho. Así lo expresaba el Director-Conservador, Vicente Castaño, quien asegura que se ha trabajado bien en estos últimos años para conseguir esta revalidación. Castaño, que lleva dos años en el cargo, reconoce sentirse feliz y satisfecho con su equipo, a la vez que orgulloso de todo lo que el parque es, pues no hay que olvidar que, además del de Geoparque, tiene otros distintivos como por ejemplo el de Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”. No obstante, reconoce que el trabajo no ha de hacerse de arriba a abajo, sino justo al contrario, y que es necesaria la implicación de las instituciones locales, para que todos juntos y de la mano se consigan los objetivos marcados.

Con respecto al trabajo llevado a cabo para la revalidación del geoparque, Vicente Castaño ha señalado que se ha trabajado mucho a nivel educativo y didáctico. Además se han desarrollado múltiples actividades, entre las que cabe destacar las que comprende cada año la Semana de los Geoparques. Otro punto a favor de esta revalidación es la celebración del Congreso Europeo de Geoparques que se celebró en el año 2019 y en el que fue anfitrión, precisamente, el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.