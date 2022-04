El Patio del Parnaso resucita en Los Palacios y Villafranca siete años después

Anoche resucitó en Los Palacios y Villafranca aquel encuentro cultural que se celebraba en un patio de la Casa de la Cultura y que llegó incluso a bautizarse con nombre y placa de mármol propios: el Patio del Parnaso. Aunque la época más prolífica de estos encuentros culturales se produjo entre los años 2011 y 2015, la cita como tal se remonta a julio de 1999, cuando un puñado de poetas locales se reunieron en ese mismo patio para celebrar una velada literaria. Luego, hace ahora década, se convirtió en un encuentro multidisciplinar en el que cabían todas las manifestaciones artísticas de la época, desde la poesía o la reflexión de cualquier asunto histórico, filosófico o de actualidad hasta la pintura, la escultura, la arqueología o el cine, pasando por el deporte, la fotografía, la ciencia, las nuevas tecnologías o el ecologismo. Lo cierto es que por el Patio del Parnaso pasó lo más granado culturalmente hablando del pueblo en aquellos cuatro años en que los encuentros, tantas veces dirigidos por el palaciego Victoriano Rosal, se intensificaron hasta tres y cuatro veces al año.

Ahora, siete años después, Victoriano Rosal estuvo de espectador, pero las riendas del encuentro cultural la han tomado José Arahal y Sergio Román, entre otros palaciegos comprometidos con la cultura. Arahal mostró su satisfacción con que el patio estuviese lleno, propuso que los encuentros se repitieran un par de veces al año y que se pensara en convertirlo en una asociación.

La de anoche fue una cita que a muchos de los presentes suscitó aquella frase célebre de Fray Luis: “como decíamos ayer...”. Bajo el lema “Resurrección”, la noche se abrió con la guitarra eléctrica de Antonio Gutiérrez, y continuó, ordenadamente y con numeroso público, con la lectura de Antonio Contreras de un delicioso relato de ficción de Blanca Carvajal, un texto de prosa poética de Juan Manuel Silvestre y la presentación de algunas ilustraciones a lápiz del dibujante Manuel Domínguez Sánchez, que los firma como Manudo y que contienen varios mensajes que siempre pueden ser tan profundos como diversos. “De ahí la libertad de interpretación de quien los mira”, dijo el propio artista.

La velada derivó a continuación poética con versos de escritores locales como Mila Vela, Paqui Carmona o Claudio Maestre. El coro Lux Aeterna, con el piano de Pilar Expósito –a la sazón directora de la Escuela Municipal de Música- hizo las delicias del público, sobre todo por las maravillosas interpretaciones de un joven palaciego, Raúl Parejo, que dio el salto a la fama en Televisión Española gracias al programa Prodigios después de que se hubiera convertido en un habitual no solo de la Escolanía de su pueblo, sino del teatro Maestranza.

También hubo tiempo para la fotografía, con Lisa Vlietstra, y hasta de la música folk de la mano de The titos and the primos, pasando por la intervención de Carmen Gádor y Antonio Repiso, con prosa poética y pintura, en representación de la sede local del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla. El escritor Emilio Gavira, por su parte, realizó una aproximación al poeta Aquilino Duque.