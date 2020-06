El Pedroso desmiente que haya un nuevo positivo en su localidad

El Pedroso ha sido el pueblo más damnificado en cuanto a cifras por coronavirus de toda la Sierra Morena de Sevilla. De hecho, fue la primera de las diez localidades de la comarca que registró un positivo por COVID-19. Una circunstancia que el propio ayuntamiento, mediante comunicado, confirmó. Desde aquel primer positivo son tres las muertes que se han registrado en la localidad por coronavirus. Sin embargo, también la localidad serrana ha sido receptora de datos equívocos. Dichos datos, ofrecidos en su día por la Junta de Andalucía sin ser comunicados antes a los propios alcaldes, hacían referencia a positivos acumulados que no se correspondían con los verdaderos. Un error basados en datos objetivos que no contemplaban diversas circunstancias. Entre ellas, la residencia efectiva de los contagiados. El Pedroso es una localidad que alberga numerosas segundas residencias, en las cuales algunas personas deciden empadronarse. Junto a ello, el registro de las tarjetas sanitarias puede resultar igualmente engañoso. Circunstancias como esta provoca que personas contagiadas que no tienen su residencia habitual en El Pedroso conste como habitantes de la localidad afectados por COVID-19.

A esta circunstancia hay que añadir un nuevo dato aparecido esta semana y que habla de un nuevo caso en la localidad. A este respecto, fuentes municipales han asegurado que se trata de un falso positivo de una chica de 15 años. La repetición de la prueba al día siguiente arrojó un resultado negativo, por lo tanto, el positivo no es tal.

De esta manera, el Ayuntamiento de El Pedroso quiere salir al paso de informaciones y datos erróneos aseguran que desde el pasado 20 de mayo no existe positivo alguno en la localidad.