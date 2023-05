El portavoz del PP-Salteras, a su partido: «Me despreciaron»

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salteras, Manuel Ruiz Macías, se ha despedido hoy de su cargo en el Pleno municipal, informando de que no formará parte de la lista de su partido en las próximas elecciones municipales, lo que alude al “desprecio” que ha sufrido por parte de su partido.

En un comunicado en sus redes sociales al terminar la sesión plenaria, Ruiz, uno de los dos concejales de su partido en la localidad sevillana, ha dicho que en las elecciones del próximo 28 de mayo “no formo parte de la candidatura del Partido que siempre he defendido sus ideales y por los que he puesto mi cara y no porque no hubiera querido”.

Sostiene que “desde la dirección provincial intentaron maniobrar para imponer a un candidato ajeno a nuestro partido a espaldas de los que hemos estado dando el callo por las siglas del Partido en estos complicados años”.

“Querían que fuese en el número 3”

Añade que, en conversaciones mantenidas con su secretario general, “para mostrarle mi rechazo a esa maniobra, acuerdo con él que en vez de encabezar yo dicha candidatura vaya de número 2 y que la encabece una persona de nuestro partido”, pero “desde la candidatura local no aceptan que vaya de número 2 y me proponen que vaya de número 3”.

Ante ello, asegura que no puede aceptar “ese ninguneo y desprecio hacia mi persona, porque yo he venido a servir a los intereses de Salteras y los de sus habitantes”, añadiendo que “no he venido a vivir de la política, y si no aporto, me aparto”, para señalar que “ante esta falta de confianza hacia mí de unos y otros, ya estoy en mi casa”.

La lista la encabezará Raquel María Calles Reyes, como se puede ver en la publicación oficial realizada el pasado 26 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia.

La despedida del portavoz

Manuel Ruiz Macías ha agradecido en el Pleno municipal “en primer lugar, la labor que realizan todos los trabajadores municipales y en particular, los funcionarios que nos asisten a los Concejales por su encomiable labor que realizan diariamente para que el ayuntamiento funcione. También quiero despedirme de todos los compañeros de corporación con los que he compartido sesiones plenarias durante estos años”.

Del mismo modo, “agradezco la confianza que los electores depositaron en los hombres y mujeres que formamos las candidaturas en las dos últimas elecciones municipales. Así como, el honor que ha supuesto para mí ser uno de los representantes de todos los saltereños”.