«El proceso de Jesús cambió el mundo»

Actualizado: 11 abr 2023 / 17:09 h.

El orbe cristiano celebra en este tiempo de Pascua la resurrección del Señor, tras su pasión y la muerte de cruz, en la que dio su vida por la humanidad. Para consumar lo dispuesto en las escrituras inmolándose por el género humano, Jesús de Nazaret tuvo que pasar por un proceso que – como afirma Andrés Sampedro Tébar – cambió el mundo. Llega el escritor rinconero a La Estación de las Letras con dos libros en su haber, ‘Pilatos, el prefecto de Judea’ y ‘En nombre del pueblo romano’, la profesión de Sampedro va por otros caminos. Graduado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, su pasión “desde pequeño” ha sido la Historia y el mundo romano. “Desde muy pronto empiezo a leer novela histórica sobre Roma, me apasionan Santiago Posteguillo, Eslava Galán... y decido estudiar Historia”. Sin embargo, no encontró su sitio en esta carrera, por lo que la dejó antes de finalizar el primer curso, comenzando al año siguiente los estudios de Derecho. Descubrió el Derecho público romano, “que es lo que me gusta”, y que le permite aunar la faceta profesional con su afición.

El juicio de Jesús fue tan trascendental que cambió la Historia de la humanidad

Los años de trabajo e investigación en torno a la figura de Poncio Pilatos para la escritura de su primera novela, así como la documentación para su segundo libro – más cercano al ensayo – le llevan a afirmar que el mundo de hoy es fruto de lo celebrado en Semana Santa. “El proceso de Jesucristo ante Roma supone un punto de inflexión. Un tribunal humano juzga al Hijo de Dios, en una de las provincias más remotas del imperio, con una singularidad geopolítica bastante importante, con un gobernador no muy conocido. Y sin embargo, este proceso de Jesús cambió el mundo. “Toda la cultura occidental, junto con la influencia romana, viene desde el cristianismo. Por eso el proceso que condena a Jesús es trascendental y cambia la Historia de la humanidad”. Si bien, Jesús se enfrentó a dos procesos, el judío y el romano, “quien condena a Jesús es Roma”. Al respecto, “los autores discrepan en si fue un proceso legal o no. Hay quien plantea que no se mantuvieron las garantías de un juicio justo, y hay otra corriente que dice que en el proceso, independientemente de que fuese justo o no, se cumplieron las formalidades”.

Andrés Sampedro, autor de ‘Poncio Pilatos, el Prefecto de Judea’ y ‘En nombre del pueblo romano’ (Foto: Andrés Sampedro Tébar)

Jesús se sometió a dos procesos, el judío y el romano

En este sentido, Sampedro explica que “en el proceso judío se vulneran una serie de principios como el de diurnidad, pues se le arresta de madrugada y se le juzga de noche, cosas que no se podían hacer. También tenía que juzgarlo el Sanedrín, sin embargo no se le presenta ante sus 70 miembros, sino que se juzga en casa de Anás y de Caifás, lo que fue un juicio privado. Es una conjura, una confabulación en la que se vulneran varios principios del derecho hebraico”. En cuanto al proceso romano, teniendo en cuenta que se produce en una provincia ocupada militarmente y “donde la romanización no había penetrado tan fuertemente, el Precepto podía llevar a cabo cognitio extra ordinem, un proceso no sometido a ningún arbitrio, tenía total discrecionalidad para juzgar como considerase oportuno”. Es por ello que el juicio “se ajusta a la legalidad en tanto en cuanto el gobernador no tiene que someterse a ninguna ley ni a ningún precepto, puede juzgar como considere oportuno”, explica Sampedro.

El proceso de Jesús pretendía mantener el orden establecido

Bajo el punto de vista del autor, en el juicio hay dos sentencias. La primera “es mandarlo a fustigar, pero luego recula y decide crucificarlo, por lo que se les está juzgando dos veces por el mismo delito”. El que se le imputa es el de lesa majestad, “la mayor traición contra el imperio, atentando contra el estado”. Por tanto, la condena “fue proporcionada”, tanto por el cariz del delito – merecedor de la pena de muerte – como por la crucifixión, reservada para los extranjeros, como era el caso de Jesús. Pero más allá del castigo por la rebelión, el fondo del proceso es el mantenimiento a toda costa del orden establecido, según Sampedro. La de Judea era “una población insurrecta y muy fanática”, en una provincia “con poca presencia militar. La forma de mantener el orden es con el miedo, causando un impacto tan grande en la población que nadie se atreviese a levantarse contra el imperio”. La crucifixión de Jesús consigue ser una demostración del poder de Roma sobre un pueblo sometido.

La muerte de Jesucristo determinó la Historia