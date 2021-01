El Sagrado Corazón volverá a la Plaza de la Constitución de Las Cabezas esta primavera

La imagen en piedra del Sagrado Corazón de Jesús que preside desde 1948 la Plaza de la Constitución en Las Cabezas de San Juan es la obra más significativa que el escultor Manuel Delgado Brackenbury (1882-1941) dejó en su pueblo natal. Aunque el también militar hizo esta imagen en 1931, después de haber realizado la portada de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, la estatua no fue colocada en la plaza cabeceña hasta que la devoción por el Sagrado Corazón no recobró fuerza en plena posguerra. Pero desde entonces, “esta imagen que forma parte de nuestro patrimonio histórico cultural”, en palabras del alcalde, Francisco José Toajas (PSOE), no había sido restaurada y se nota “su avanzado estado de deterioro como consecuencia de llevar tanto tiempo expuesta a las inclemencias del tiempo”.

La iniciativa de su restauración ha sido del propio Ayuntamiento, que ha encargado esta labor al conocido escultor local Luis Rodríguez Castro, el autor de la reciente Santa María de la Cabeza que acompaña a San Isidro Labrador. El escultor cabeceño -que va a realizar todo el proceso junto al especialista sevillano en restauración de Bienes Culturales Juan Fernández Robles- ha comenzado su trabajo, hace solo unos días, con un estudio fotográfico de la imagen para focalizar en detalle las características de la piedra natural, la morfología de la estatua, de 1,98 metros, y los elementos desaparecidos, como varios dedos en ambas manos.

Rodríguez Castro ha señalado que “no habrá ningún tipo de modificación de las características artísticas de la imagen, ni se añadirá ningún tipo de pieza o aditamento más allá de reponer algunos de los desaparecidos”, como es el caso de los dedos. “Las intervenciones son muy diversas”, ha explicado a este periódico, “porque puede precisar desde la limpieza de algunas partes a la reintegración volumétrica”. El proceso, en cualquier caso, durará unos tres meses y medio, aproximadamente, según ha adelantado el propio escultor, con lo que es muy posible que esta próxima primavera, antes o después de la Semana Santa, vuelva la imagen a su emblemático lugar de siempre.

Respeto a los sentimientos

A pesar de que la iniciativa ha sido consensuada con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Las Cabezas, así como con el párroco de San Juan Bautista, y a pesar de haberse creado una comisión de seguimiento de la restauración formada por la concejala de Cultura, Margaret Guerrero, el propio escultor y dos representantes del Consejo de Hermandades, en el pueblo surgieron ciertos rumores de que se pretendía cambiar de sitio la imagen. Hasta tal punto han corrido los bulos, que el propio Consistorio se ha visto en la necesidad de emitir un comunicado desmintiéndolos: “Queremos tranquilizar a la población, haciendo saber que no hay voluntad de trasladar el Sagrado Corazón a ninguna otra ubicación de la localidad y que en todo momento se tienen presentes y se respetan al máximo los sentimientos religiosos de la mayoría de la población”. “Pronto volveremos a ver la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la Plaza de la Constitución para seguir formando parte esencial del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro pueblo”, reza la nota hecha pública por el equipo de gobierno.