El Sueldazo de la ONCE cae en San Juan de Aznalfarache

José Antonio Gutiérrez cumplirá en diciembre 23 años como vendedor de la ONCE, todos ellos en el mismo quiosco de Carrefour-San Juan, así que los clientes del hipermercado, donde trabajaba antes de entrar en la ONCE, le conocen bien. «Esto mañana puede ser un despitote, porque tengo ya mucha clientela hecha», decía esta mañana. «Es una alegría impresionante. Como está la situación es un alegrón bastante gordo, y si le ha tocado a alguien que le haga falta una alegría todavía doble», explica. «Siempre que sales a la venta tienes la ilusión de dar un premio así de grande. A una persona le he puesto las pilas bien puestas, le he hecho feliz», añade encantado.

El pasado sábado 15 de mayo la ONCE también dejó otro Sueldazo, en esta ocasión dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros, en el barrio sevillano de Pino Montano.

El sorteo de la ONCE de este sábado, que estaba dedicado al 135 Aniversario de la Cámara de Comercio de Bilbao, ha repartido otros 180.000 euros en Málaga, con nueve cupones premiados con 20.000 euros, y otro cupón premiado con la misma cantidad en Ronda, por lo que ha repartido 1,7 millones de euros entre las provincias de Sevilla y Málaga y ha llevado el resto de premios a Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Cataluña. En Madrid y Barcelona ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años respectivamente.