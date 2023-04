El tiempo vuelve a jugar a favor del Viernes Santo de Guadalcanal

Se preparaba Guadalcanal para una nueva salida procesional del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Soledad cuando la Plaza de España se llenaba de fieles miradas. Hacía poco más de nueve horas que había entrado la Virgen de la Amargura y la pasión no menguó desde entonces. Un mar de niños correteaba en dicha plaza al olor de los naranjos, mientras padres y abuelos buscaban su sitio para mostrar el máximo respeto a la más antigua de las hermandades de Guadalcanal.

El agua quiso estar presente en los dos años precedentes a la pandemia. La deuda moral era tan grande que en un año solo no podría verse saldada. Ha necesitado dos para llenar el hueco de aquellos cuatro años, y todavía, tal vez, se quede corto. Así, si en 2022 la Semana Santa plena regalaba un Viernes Santo pleno, esta Semana Santa 2023 ha dejado un Viernes Santo exultante.

Buscando la calle Santa Clara, al ritmo de Concha y Alma de la Trinidad, la Virgen de la Soledad fue encendiendo velas de ilusión a su paso. Tanto se añoró un Viernes Santo con esta delicia que ni dos años bastarán. Y aunque pudiera parecer que el contraste iba a ser una nota predominante en esta procesión, la línea a seguir en la misma fue clara desde un primer momento. El Cristo en silencio abría la solemnidad, pero la Virgen con paso firme, sin estridencias y con repertorio fúnebre escogido no rompía en nada ese misticismo que se buscó , y se consiguió en este Viernes Santo.

Tras su paso por Santa Clara, la comitiva se dirigió por Juan Campos de nuevo a la Plaza de España para recuperar su itinerario tradicional. Y así, por Muñoz Torrado accedió de nuevo a López de Ayala, con la siempre agradecida Andrés Mirón y la necesaria bajada por Milagros. Es esta, y su llegada a Mesones una cita imprescindible del Viernes Santo. Es un punto de saeta y marcha especial. Este año Mi Amargura, con ese aire melancólico que solo la conjunción paso banda sabe ofrecer.

Y ello por no hablar de la subida por Juan Carlos I y su posterior acceso a Costaleros. Un haz de luz antes de otra deseada oscuridad con el paso por Antonio Machado. Allí, en la estrechez característica se evocaban años de historia de un cortejo insigne. Noches de Viernes Santo que parecían no acabar. Nos irrepetibles que cada año levantaban pasiones y que, por fortuna, lo siguen haciendo. Seña inequívoca de que el tiempo no les jugó mala pasada alguna y que fueron capaces de saltar por encima las pretensiones de cambio que en nada les hubiese beneficiado.