Elegidos los Reyes Magos y la Estrella de la cabalgata de Mairena del Aljarafe

Ya se conocen a las personas que este año encarnarán a los tres Reyes Magos y a la Estrella de la Ilusión en la cabalgata que organiza el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

La Estrella será Sandra Jacquot Serrano, una mairenera nacida y criada en el barrio Lepanto, madre de dos hijos, y que ha formado parte del voluntariado de la Cabalgata en otras ocasiones desde 2019.

Ella afirma que, al ser la Estrella, representa a su "personaje favorito, repartiendo la ilusión" que siente desde niña. "La magia de la Navidad existe, es lo que le digo a mis hijos", señala.

Sus majestades de oriente son este año tres emprendedores de muy diversa índole. El rey Melchor ha recaído en Ramiro Vela Ríos, mairenero de la calle Nueva.

Es un protésico dental con clínica en la localidad, y con la ilusión de haber visto "de toda la vida pasar los Reyes" por su casa" del casco antiguo.

Gaspar estará encarnado por Alberto González, médico que dirige una clínica dental en el Nuevo Bulevar, pues se afincó en Mairena del Aljarafe con su familia por la "calidad de vida que se respira".

"No dudé cuando me ofrecieron ser rey Gaspar, le debo mucho a este pueblo y me voy a dejar el pellejo el día de la Cabalgata", ha comentado.

Y, finalmente, Baltasar ha recaído en José Gómez Sánchez, mairenero de Ciudad Aljarafe, empresario de hostelería con varios locales de restauración y ocio, y también dedicado al ticketing y al sector mobiliario. Confiesa que siempre ha tenido la ilusión de "salir de rey mago y repartir alegría a los niños del pueblo".