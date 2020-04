La joven sevillana de Utrera Irene Roldán ha podido, tras 28 días de aislamiento en una habitación de su casa donde no podía tener ni contacto directo con sus familiares , sólo mediante video llamada telefónica , ha podido poner fin a su pesadilla que ha durado cerca de 4 semanas, pero se le ha hecho una eternidad, y logrado superar el temido coronavirus .

La utrerana también ha dado “gracias y mil millones de gracias a todos, nombrarlos sería difícil, por suerte son muchos los que de una manera u otra han estado conmigo en esto, por levantarme siempre cuando en algún momento me venía abajo, y por hacerme reír tanto para que los días pasaran volando”.

Así, esta joven ha manifestado que “ojalá pudiese hacer llegar lo agradecida que estoy de alguna manera a las personas que me atendieron cuando todo esto comenzó, sin pensárselo, con o sin miedo, dando lo mejor de sí, para hacerme sentir que estaba en las mejores manos, y tanto que lo estaba. Estaré eternamente agradecida tanto a todo el equipo de profesionales del Hospital de Utrera , como del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ellos, son los auténticos héroes, aun siendo también víctimas de todo esto”.

En declaraciones a El Correo de Andalucía Irene Roldán ha pedido a todos los ciudadanos que sean responsables y conscientes de que deben quedarse en casa en la medida de lo posible, ya que salir sin causa justificada significa ponerse en riesgo y también poner a los demás con los que pueda tener contactos. En este sentido ha manifestado que “hay gente que te dice bueno, es mi problema, no perdona, es el de todos. Porque si caes enfermo hay muchas personas que van a poner su vida en peligro por salvar la tuya por una irresponsabilidad. Y es muy duro pasar por esto, no sólo por lo físico, dependiendo de cómo te afecte, si no que a nivel moral y psicológico te machaca. Le pido a todos por favor que aguanten un poco más”, concluyó.