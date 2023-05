Tres niños sevillanos piden la ayuda más necesaria

José Antonio y Marian se agarran a una frase: ¿Y si funciona? Pues sí, porque al final se trata de intentarlo, ya que el problema lo tienen en casa, y saben que si no se mueven no van a conseguir nada. El debate podría ser por qué no cubre un tratamiento como este la Seguridad Social, pero ellos han decidido no pararse a debates estériles y trabajar cada minuto para mejorar la salud de sus niños.

En el perfil de Instagram @Viviendo_con_ataxia se puede ampliar la información, además de que en la etiqueta #vamosamoverelmundo se agrupan algunas de las informaciones y detalles que se comunican a diario sobre este tema.

Hubo un día en que los padres de un niño llamado Andrés le llevaron al médico nada con poco menos de tres años, y le diagnosticaron una enfermedad mitoncondrial. El galeno le dijo a los padres que disfrutaran de él lo que pudieran, que al niño le quedaba poco. Cuando salieron de la consulta decidieron no lamentarse y ponerse a trabajar. Andrés cumplió en 2023 diez años y su pelea sigue hoy día. ¿Y si Carolina, Daniel y Hugo son otro ejemplo como el del pequeño Andrés? De momento, 6.600 euros les separan de saber si es posible, y no parece que una cantidad tan ínfima sea imposible de conseguir. En marcha.