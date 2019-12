Estepa acude a una cita con el mejor rock sinfónico

Así, esta noche, a lo largo de una hora y media de espectáculo, Stingers y la BAME repasarán algunos de los mejores temas de Scorpions. No faltarán clásicos como Still loving you, Wind of change o Rock you like a hurricane en formato sinfónico.

Los arreglos están basados en el proyecto que el mítico grupo ya hizo en el año 2000 junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín y que, en esta ocasión, corren a cargo de José María Guillamó Espinosa. “Llevamos muchos años detrás de este proyecto”, reconoce Panchi, la voz de Stingers. “Hace 10 años ya hubo contactos con alguna orquesta para hacerlo, pero por diversos motivos no pudo ser. Por aquel entonces había más deseo que experiencia para enfrentarnos a un concierto de estas características, por lo que hemos esperado hasta vernos preparados”. Nuestros deseos se materializaron cuando participé en el II En clave de Rock en 2018 en Estepa. Allí pude conocer al director de la BAME, Juan Antonio Carmona, quien se aventuró en este proyecto con la misma ilusión que todos nosotros”.