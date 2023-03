Fran León galardonado con el premio Solera

El premio más entrañable de «Los Solera» es siempre el que se otorga a la persona que más ha destacado en este “mundillo” durante el año.

En las dos ediciones anteriores, celebradas en Cádiz, lo han ganado el conocido somelier Juan Ruiz Henestrosa, cuando aún estaba en Aponiente y el ex presidente del consejo regulador del Jerez y la Manzanilla, Beltrán Domecq.

En esta ocasión, el galardón va para otra personalidad del vino, el enocomunicador y sumiller Fran León.

El jurado ha visto en él mucho mérito, aunque todos coinciden en resaltar su dedicación a la promoción de los vinos creados en Andalucía, su capacidad para transmitir su cariño por el sector y su don para contarlo todo de forma atractiva. Por eso, Fran León, es el premio Solera 2022 a la mejor labor en torno al vino en la provincia de Sevilla.

Empezó a los 20 años trabajando en el restaurante Antares y suma ya 20 años dedicados a difundir todo lo bueno de beber que hay en esta tierra de arroz, aceitunas y buen pan “pa mojá”. No hay evento de promoción en el que no esté presente, ni novedad en el sector que no difunda.