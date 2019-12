Frater San Pablo sienta en silla de ruedas a concejales de Écija

Abrir una puerta desde la silla sin ayuda, tratar de entrar o salir de un edificio a través de una rampa, o no poder acceder a uno por no existir una o no estar en condiciones son algunos de los problemas a que se han enfrentado estos representantes públicos, “problemas del día a día que se escapan a las personas que no sufren esas dificultades”, dice Ameal.

También han tenido que bregar los concejales que se han prestado a esta iniciativa con lo que supone un bordillo, con el riesgo del tráfico rodado, con los baches y con los excrementos de perro en la vía pública, con calles no adaptadas y con coches mal aparcados que cierran el paso, además de con los que ocupan indebidamente plaza de aparcamiento para personas con discapacidad o con movilidad reducida.

“Queremos que los políticos se pongan en la piel de las personas en silla de rueda y sepan las reivindicaciones que hacemos las personas con discapacidad”, reclama el presidente de Frater San Pablo. La experiencia de quienes se han prestado a esta campaña, que ha sido recogida en vídeo, se pondrá en común el próximo jueves, 5 de diciembre, en una mesa redonda sobre la accesibilidad en el Palacio de Benamejí, moderada por el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Cocemfe), Juan José Lara Ortiz.