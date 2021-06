Herrera toma el testigo de La Campana en el descontrol por el COVID-19

Después de varias semanas con el municipio de La Campana en el foco de la preocupación por el coronavirus, hasta el punto de que el pueblo llegó a cerrarse perimetralmente junto a otros pocos en toda Andalucía, como Castro del Río (Córdoba), ahora parece ser Herrera, un municipio de similares características y población (algo más de 6.000 habitantes), el que toma su testigo, pues presenta ya la peor tasa de contagio por cada 100.000 habitantes de toda la provincia: 1.175. No en vano, solo en la última semana se han registrado 27 casos, lo que no deja de contrastar con la situación más o menos normalizada en la mayoría de los pueblos. Alrededor de una quincena tiene la tasa a cero. De hecho, la tasa media de toda la provincia no llega ya 200, concretamente 191. En Sevilla capital, esa tasa se sitúa hoy en 148. En La Campana, por ejemplo, no ha habido ningún contagio en esta última semana, y la incidencia se sitúa ya allí en 114.

Por lo demás, en la misma comarca de Herrera destacan otros pueblos como Fuentes de Andalucía (con una tasa de 559 casos por cada 100.000 habitantes) o Casariche (que tan mal estuvo en su momento), con 571. Similares cifras preocupantes arrojan otros municipios situados más al norte, como Cantillana, con una tasa de 1.127, Alcolea del Río (776) o Villaverde del Río (714). El caso de Lora del Río (429) es también significativo porque se trata de un pueblo mediano (18.500 habitantes).

En el Aljarafe, donde la incidencia media comarcal no está incluso por debajo de la media provincial, hay pueblos especialmente preocupantes como Aznalcázar (501), Pilas (430), Villamanrique de la Condesa (424) u Olivares (412). La mejor zona de la provincia desde hace meses sigue siendo la del Sur, con una tasa media de 160, si bien destaca el caso de El Palmar de Troya, que sufrió semanas de incidencia altísima hace un año y que ahora sitúa su tasa en 554.