Impulso desde Aznalcázar a un proyecto social en Nigeria

Muchas de estas personas no han podido o no pueden realizar ningún tipo de formación cualificada al no presentar recursos económicos para ello.

El destino de la ayuda

Eket es una localidad del estado de Akwa Ibom, en Nigeria, con una población estimada de unos 242.000 habitantes. Se encuentra ubicada al sureste del país, en la zona del delta del Níger, junto a la costa del golfo de Guinea y la frontera con Camerún.

La asociación

“Mujeres entre Mundos” fue fundada en el año 2000 por mujeres de diferentes orígenes y culturas a fin de satisfacer las necesidades de una población en continuo crecimiento.

Entre sus principales objetivos destacan la sensibilización de la sociedad receptora sobre la situación de la mujer inmigrante, el fomento de un espacio de encuentro y comunicación entre mujeres inmigrantes y autóctonas, la promoción social y cultural desde una perspectiva de género, así como asesorar en las diferentes áreas (jurídico, psicológica, laboral, de salud, educación) a hombres y mujeres.

Desarrolla programas y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad andaluza en general y encaminados al desarrollo de una sociedad en valores e igualdad.

Lleva a cabo una proyecto muy ambicioso y necesario en Nigeria. Ofrece formación a la población en general y más concretamente a profesionales sobre Igualdad de Género.

Con personal sanitario, de seguridad, de lo social y la educación se hacen labores de formación y sensibilización para que sean agentes de cambio en las situaciones de violencia contra las mujeres que se suceden con un índice muy alto en el país.