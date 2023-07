«Invito a quien esté dispuesto a trabajar por Cantillana a hacerlo. Las puertas de este gobierno en mayoría simple están abiertas»

Actualizado: 10 jul 2023 / 16:11 h.

Rocío Campos es la nueva alcaldesa de Cantillana. En su haber cuenta con el mejor resultado para el PSOE en la localidad desde 2003. Sin embargo, con la exigua mayoría simple de 7 de los 17 concejales de la corporación municipal, llegar a hacerse con el bastón de mando no ha sido un camino de rosas para la cantillanera, licenciada en Economía y delegada en Hacienda desde 2012. Como fuerza más votada, la socialista planteó al resto de partidos con representación un gobierno en minoría y abierto al diálogo y al consenso. Con esa determinación afrontó las negociaciones para un primer escenario de gobierno en solitario con abstenciones o un segundo de pacto de izquierdas. Con la investidura amarrada, a escasas horas del pleno sus opciones se vieron tambalear por un supuesto pacto entre PP e IU que no llegó a materializarse, siendo nombrada nueva alcaldesa de la localidad. Ante la vorágine siguiente, de señalamientos, acusaciones, pasquines e incluso dimisiones, tanto el nuevo gobierno como la alcaldesa se han mantenido en silencio, “esperando que la tormenta pasara, arropados por un buen paraguas de coherencia y credibilidad”. Tras sacar adelante su propuesta para la organización municipal y comenzar ya en la práctica la legislatura, Rocío Campos ha explicado en exclusiva para El Correo de Andalucía todo el camino desde la noche del 28M hasta la puesta en marcha del gobierno local.

De entrada, Campos asegura que en su equipo están “contentos con los resultados de las elecciones”. Y aunque asegura recibir “mensajes de que va a ser una legislatura complicada” asegura que “no lo quiero entender así, la planteo como una legislatura de mucho diálogo consenso y acuerdos. Aposté por este modelo desde la campaña y los resultados me daban solvencia para gobernar en mayoría simple, que es como vamos a arrancar la legislatura”. - ¿Confiaba en ser investida alcaldesa? Sí. Planteé con todas las fuerzas políticas un primer escenario de mayoría simple y les dejé bien claro que si no era posible, para garantizar una estabilidad de gobierno por el bien de los cantillaneros barajaba como segundo escenario un pacto con IU. Levantados Cantillana desde un primer momento se sumó, el PP me comunicó su abstención y pretensión de respetar la lista más votada, y de IU no obtuve respuesta. Por lo tanto, llegamos a la investidura con 8 votos a favor y 5 abstenciones. Claramente pensaba que iba a salir investida porque era la palabra y la respuesta de todas las formaciones. - ¿El de Levantaos Cantillana es un apoyo puntual o hay buena sintonía para la legislatura? Lo hemos tratado como acuerdo en un primer momento de investidura. Comenzamos la legislatura con mayoría simple de 7 concejales, que van a ostentar responsabilidades de gobierno y delegaciones. Si bien no puedo cerrar la puerta a nadie que esté dispuesto en esta legislatura a trabajar por Cantillana, y estaría faltando a la coherencia que he mantenido. Todo el que venga a sumar tiene las puertas abiertas. - ¿Se mantuvieron conversaciones con IU o el PSOE no ha explorado un posible pacto de izquierdas, cancelándose por vuestra las negociaciones como se ha dicho? Puedo explicarlo con la credibilidad que me da precisamente su exigencia de pedírmelo todo por escrito. Nosotros no cancelamos las negociaciones, cancelamos una reunión. Al mantenernos firmes en el primer escenario de mayoría simple o pacto con ellos en segunda opción, nos pidieron la propuesta por escrito. Les pedimos entonces también por escrito su respuesta y su contrapropuesta. El viernes, a sabiendas que no la habíamos recibido, le pedimos su apoyo en la investidura.

Entre ese pleno y el de organización seguí con las negociaciones. Una vez que reiniciamos las conversaciones no hemos perdido la coherencia, volvemos a plantear el escenario de mayoría simple, que descartan, y esta vez sí que nos mandan una propuesta de pacto muy exigente casi idéntica a la de 2019. Hacemos una lectura distinta que ellos de las elecciones, es inviable ese pacto con 7 concejales de PSOE y 4 de IU (frente a 5 y 4 de 2019), por tanto nos vemos en la obligación de no llevar a cabo esa propuesta. - ¿Y con el PP? Teníamos su abstención. En conversación con su candidato a las 22.00 horas del viernes [antes de la sesión de investidura] me hace ver que hay bulos y rumores, pero no hay cambio de posición en su abstención. - ¿Tenía constancia del supuesto pacto entre PP e IU? Empezamos a tener algo de información a horas ya considerables, pero eso no condicionó nuestra postura. Hemos guardado coherencia, lo que nos ha dado credibilidad. - En la sesión de constitución de la corporación municipal, llegada la votación para la elección de alcalde, solicitó que el voto fuese secreto, ¿por qué? Por nada en concreto. Por inercia solicito el voto secreto y lo apoyan todos salvo dos concejales del PP, ya había pasado en otras ocasiones, y tenemos precedentes. - A la investidura se presenta usted y el candidato del PP, pero una abstención le da la alcaldía al PSOE. Tras lo ocurrido se habla de reparto de sillones o de compra de la abstención. ¿Ha ofrecido a algún concejal de otro grupo entrar en el equipo de gobierno o alguna contraprestación? Rotundamente no. Mi mejor argumento es que tengo pruebas de que el PP se iba a abstener. En ningún escenario lo hubiera hecho, pero era imposible hacerlo porque tenía su abstención. Fue una sorpresa que el candidato del PP se presentase a la investidura sin que antes me lo hubiera manifestado. - En su discurso de investidura habló de lealtad. ¿A partidos, a personas o al pueblo? La regla básica en política y a mí me ha funcionado bastante bien, es primero el pueblo, segundo el partido. Y se dice que tercero a los intereses, pero para mí no existen y a la vista está que tenía indicios de ese pacto y de que a pesar de tener unos resultados satisfactorios en las elecciones podía perder la alcaldía, me he mantenido en mi postura. La lealtad es principalmente a los cantillaneros y a su voto. - La primera prueba a superar en esta legislatura ha sido el pleno de organización. ¿Ha habido negociaciones o acuerdos? Volvíamos al primer escenario, y esta vez con una propuesta por escrito de IU muy exigente y que se salía de la realidad de las elecciones. En el PP son más flexibles al tener conciencia de que ha pasado el pleno de investidura y Cantillana tiene que echar a andar, nos hemos llevado muchos días coartados sin poder empezar a trabajar. - ¿Podría explicar cuál es la estructura de concejales, liberaciones y dedicaciones? Partimos con la mayoría simple de 7 concejales, 6 y la alcaldía, que ostentan responsabilidades de gobierno, y no hay más. Tenemos 7 concejales que llevan las delegaciones que antes llevaban 9, un equipo de gobierno que supone un ahorro tanto económico como de recursos respecto a la legislatura anterior. - Sin embargo, la estructura es de 9 de dedicaciones con 7 concejales. Esto viene a consecuencia de este escenario que se pone encima de la mesa. Una cosa es lo que se aprueba en pleno y otra cosa es lo que ejecutamos para empezar.