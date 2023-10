Irene Villa se «abrió en canal» ante un centenar de empresarios sevillanos

El gran evento empresarial del otoño que celebra el Club de Negocios Tom Collins ha vuelto a lograr reunir a más de un centenar de empresarios sevillanos y de fuera de la provincia. Por segundo año consecutivo el Hotel Alfonso XIII ha albergado este importante encuentro que ha servido para que los invitados amplíen su red de contactos, pero sobre todo se han llevado una gran lección de vida. Esto ha sido gracias a la protagonista de la noche, Irene Villa.

La deportista, antes de empezar su intervención, ya advirtió que se iban a ver muchas imágenes y algunas de ellas, muy duras. Tan duras como la del día en que su vida cambió, la de cuando pasó de ser una niña desconocida a ser una víctima más de ETA. Una bomba lapa en los bajos de su coche, es así como comienza su ponencia: “Una Historia de Superación y Resiliencia”.

Tal y como ella comenta y gracias a los consejos de su madre. La decisión de querer ser feliz hizo que luchara por una nueva vida, una vida sin dos piernas. “Mamá he decidido que hoy he nacido y lo he hecho sin dos piernas”. “Tomar la decisión correcta, mencionó a los asistentes, es lo que hará que tu vida cambie a mejor”.