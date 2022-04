La Feria Agroganadera de Los Palacios se salda con la venta de 2.000 equinos, a pesar de la lluvia

Como en otros eventos recuperados estos días en toda la provincia, en la Feria Agroganadera de Los Palacios y Villafranca, que en esta vigésimo sexta edición estaba especialmente dedicada a los vinos de la tierra, no se cabía ayer domingo. No solo en el recinto ferial; también los numerosos bares y restaurantes del municipio tenían colgados a mediodía el cartel de que no había mesas. Se compensaba así, en una sola jornada, el mal tiempo y como consecuencia la falta de público de los dos días anteriores. Aunque el Ayuntamiento ha preferido no dar cifras esta vez –después de la pandemia y después de las tormentas hasta la tarde del sábado-, el alcalde, Juan Manuel Valle (IU), ha insistido en “el ambiente multitudinario del domingo” y en “el balance positivo, pues lo que perseguimos es el posicionamiento de la marca de Los Palacios y Villafranca y de nuestro tejido empresarial a nivel andaluz y nacional”. Para el primer edil palaciego, “la feria se traducen en empleo y riqueza para nuestro pueblo, como demuestra que hemos tenido lleno total en la hostelería y los hoteles palaciegos, hasta el punto de que algunos visitantes han tenido que buscar alojamiento fuera”.