La formación como clave en la lucha contra la violencia de género

La Casa de la Provincia de Sevilla acogerá el próximo 15 de diciembre una nueva edición de Foro Igualdad Real: Formación para frenar las agresiones machistas. El encuentro, organizado por la Escuela Superior de Igualdad Real H.C.C y Foro Igualdad Real, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Cajasol y Diario16. Contará con la presencia de Carmen Calvo, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados; Lorena Morales, diputada de la Asamblea de Madrid y Manuel Domínguez Moreno, autor de Foro 16.



Foro 16 es un espacio de pensamiento, debate, reflexión y aprendizaje surgido en 2018 con un claro objetivo convertirse en punto de encuentro que aglutinara todas las sensibilidades y propuestas encaminadas a lograr una sociedad más justa y solidaria, basada en los principios del progreso, el compromiso y la igualdad real. Una igualdad real que nace para lograr abrir la senda y marcar el camino a seguir para una sociedad que ya asume como propia esta lucha, esta identidad, de manera intrínseca e indiscutible.

Carmen Calvo, además, ponderó el papel del hombre en la lucha por la igualdad y se refirió, en concreto, a Manuel Domínguez Moreno como “un hombre que ha decidido, en esta parte sabia de su vida, poner su empeño para trabajar de manera incansable por la igualdad entre hombres y mujeres y por su particular lucha por la igualdad de verdad, la igualdad real. No la que puede estar un día, como en un recordatorio, y que no conduce a nada. Yo se lo agradezco mucho. Tenía que haber muchos más hombres como él, sobre todo en aquellos que detentan algún tipo de poder y de influencia. Hombres como Manuel Domínguez son los auténticos demócratas porque no hay manera de hablar de democracia si más de la mitad de la población no tiene las mismas oportunidades”. Estas palabras fueron muy importantes en referencia a la lucha por la igualdad porque fue un modo de ponderar el hecho de que no existen referentes masculinos que defiendan los valores del feminismo y la lucha contra la violencia de género.