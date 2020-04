La impresión gratuita de tareas escolares, otra forma de luchar contra el virus

En Marchena, el área de Asuntos Sociales, que dirige Mercedes Abadía, aplica también esta idea “sobre aquellos alumnos que tengan dificultades para seguir la tarea, por no tener recursos digitales”. Así, con la finalidad de que ningún alumno se quede rezagado, “se les ayuda en la medida de lo posible para hacer fotocopias y tener algún tipo de material”. De esta modo, aquellas familias que se encuentren en esta situación, solo lo tienen que entregar a sus tutores educativos a través de las madres delegadas de las AMPAS de cada centro, “y cuando tenemos la información, se envía a Asuntos Sociales para culminar el proceso”.

Este reparto también se realiza, en coordinación con los Servicios Sociales, aprovechando la entrega de comidas a familias necesitas. “Hemos detectado, en coordinación con los centros, que hay alumnos y alumnas que no tienen impresora en casa y no pueden imprimir los trabajos que reciben desde el colegio. Por ello, hemos puesto en marcha este sencillo sistema que permite a nuestro alumnado continuar con el seguimiento actual de las clases”, afirma Cristina Los Arcos, alcaldesa de la localidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento está estudiando cómo dotar de dispositivos electrónicos con conexión a Internet a las familias con escasez de recursos para superar la denominada brecha digital y que está suponiendo un verdadero obstáculo para muchos alumnos y alumnas seguir el funcionamiento de las clases a través de medios telemáticos en la situación de estado de alarma que padecemos.

En este sentido, el Consistorio y los centros escolares están realizando un diagnóstico de necesidades que dará como resultado el número de alumnos que carecen de este material informático, indispensable para el seguimiento de las clases.

El Ayuntamiento está en contacto con varias empresas de telecomunicaciones para valorar la mejor oferta de dispositivo electrónico con Internet y dotar de estas herramientas a las familias con hijos e hijas que carecen del mismo. “Estamos estudiando diferentes ofertas, porque entendemos que esta necesidad no es coyuntural por el estado de alarma, sino que es un problema estructural. Queremos que nuestro alumnado, independientemente de su condición económica, tenga todos los elementos necesarios para asegurar que su rendimiento no se vea mermado porque no tengan un ordenador o una tablet”, ha manifestado Los Arcos.

En la reunión por videoconferencia mantenida hoy entre los portavoces de las agrupaciones políticas del Pleno de Espartinas y a la que han asistido PSOE, IU, VxE, GIES y la concejal no adscrita, con la ausencia de PP, VOX y Cs, han acordado utilizar el fondo social creado con las asignaciones políticas y asistencia a los órganos colegiados de los grupos que se anexionaron a esta medida (PSOE, IU, VxE, GIES y la concejal no adscrita) para sufragar parte de los gastos que se originen para la dotación de material telemático para el alumnado con escasos recursos. En este sentido, se ha solicitado tanto al secretario municipal como a la interventora que articule los medios necesarios para utilizar el fondo para este fin.