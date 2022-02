La Junta no paga desde octubre el concierto de la residencia de El Coronil

La residencia de ancianos ‘La Milagrosa’ de El Coronil no ha recibido el pago de las plazas concertadas con la Junta de Andalucía desde el pasado mes de octubre, según avisa la dirección del centro, que teme verse ahogado por los gastos sin cubrir ante la inhibición del gobierno andaluz.

La directora de la residencia, Rocío van der Heide, ha puesto la voz de alarma ante la situación que atraviesa La Milagrosa, puesto que los problemas con los pagos mensuales durante el año pasado han empeorado hasta el punto de que el centro no cobra el concierto desde octubre. “La única explicación que hemos recibido es el cierre presupuestario del año, pero entendemos que eso ocurre con cada ejercicio y no había ocurrido”, explica Van der Heide, quien asegura estar desarmada para poder atender una situación que puede convertirse en crítica: “Hasta ahora tratábamos con la Agencia de la Dependencia, pero nos ha dicho que ya no tienen competencia para el pago, que no sigamos dirigiéndonos a la agencia y que ahora los pagos correrán a cargo de los servicios centrales de la consejería, sin que nos ofrezcan ningún contacto al que dirigirnos. No hay nadie al otro lado y los gastos se están convirtiendo en una bola de nieve”.

Van der Heide pide comprensión y agilidad a la Junta, puesto que los gastos son elevados “y se han visto incrementados con la Covid, puesto que hay que separar a los residentes en más grupos de convivencia [gracias a lo cual no ha habido un solo positivo en el centro] y por el aumento en el gasto de material. A todo esto se añade la increíble subida del gas y la luz, por lo que estos prolongados retrasos en los pagos ponen muy difícil poder atender adecuadamente las necesidades del centro. Sólo de luz pagamos 5.000 euros al mes”, detalla la directora, quien cifra el impago de la Junta en unos 50.000 euros.

El alcalde-presidente de El Coronil, José López Ocaña, asegura que la situación de La Milagrosa “es una nueva y triste muestra de la degradación de los servicios públicos por parte del gobierno de las derechas, puesto que desde que controlan la Junta de Andalucía han ido abandonando y olvidando a los más débiles”, y pide una solución urgente para un centro “esencial para nuestra comarca”.

La Milagrosa cuenta con 25 plazas privadas y 14 concertadas con la Junta de Andalucía, así como con 23 empleados en activo, que no han podido cobrar la última nómina.