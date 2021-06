La madre de Valeria al juez de su caso: «Lo que dice de mi hija roza la crueldad»

Pero por encima del asunto judicial, Rocío ha lamentado la forma en la que ella entiende que se refiere el juez a su hija, porque “no es suficiente para esta familia el tener que saber que su hija no va a poder tener justicia o al menos un juicio para intentarlo, si no que tenemos que leer cosas tan denigrantes cómo «que nuestra hija padece una enfermedad que humanamente solo puede calificarse como horrible para sí y para su entorno”.

Se refiere también a la posibilidad de que el presunto acoso no fuese continuado en el tiempo. “¿Qué no fue continuado? Bueno, ojalá en mi vida tuviese la puntería de ese día y ojalá fuese así, pero de todas maneras Valeria no iba a volver a pisar ese colegio para saberlo”.

Por ello, hace un llamamiento a los colegios, “para que dejen el corporativismo que por desgracia he podido ver en muchas ocasiones, y den esa información a las familias que lo pidan. Ya que cada uno decida. Yo ya he hecho todo lo posible. Os toca”.

“Yo, como madre de Valeria, y con la ayuda de mi familia, amigos y familiares de personas con autismo, no me voy a rendir. Como si lo tengo que hacer sola, no me importa. Ayer fue Valeria, mañana puede ser tu hijo, y tu hijo si tiene autismo, no tiene derechos”.

El recurso presentado por los padres en el juzgado de instrucción número 3 de Dos Hermanas contra el sobreseimiento de la causa, se refiere a las “muchas irregularidades” del auto judicial, después de entender el magistrado que la forma en que ejercieron su «autoridad» las maestras de la niña no constituye un delito, aunque sí «la cara menos estética de la educación”.