La Policía de Marchena avisa: «Ni truco ni trato al volante»

“Has bebido alcohol o consumido drogas y tienes pensado coger el coche? Será mejor que le des una ‘pensá’ y no conduzcas”. Así empieza la campaña que ha iniciado la Policía Local de Marchena en sus redes sociales oficiales, en las que recuerda a los conductores, teniendo en cuenta la semana próximo con día festivo por el medio, que hay que grabarse “a fuego que los actos tienen consecuencias, y que éstas pueden ser trágicas”.

La campaña se hace algunas preguntas para que sean tenidas en cuenta por las personas que tengan pensado conducir tras haber consumido alcohol: “¿Que si pueden quitarte puntos? Claro que sí, guapi, de cuatro a seis si consumes alcohol, y seis si consumes drogas. ¿Que si puedes acabar teniendo un juicio? Por supuesto. Si superas la tasa de alcohol de 0’60 miligramos de alcohol por litro en aire espirado, o aún arrojando menos tasa tienes influencia en la conducción por consumo de alcohol o de drogas tóxicas, serás investigado por un presunto delito contra la seguridad vial”.

Multas a tener en cuenta

Y no son para obviar las consecuencias que puede tener ser pillado al volante con un positivo de alcohol y/o drogas. “Consecuencias económicas: Multa de 500 a 100 euros en caso de alcohol, y 1.000 euros si has consumido drogas”. En este último caso, además, no se tienen en cuenta distintos niveles de afectación, sino que si se da positivo la imputación es instantánea.

Además, hay que tener en cuenta las consecuencias laborales: “Si necesitas el vehículo para trabajar y cometes un delito contra la seguridad vial (entre los que se encuentran el alcohol y las drogas) y te imponen en el Juzgado una privación del derecho a conducir, déjanos decirte que tendrás problemas. Puedes perder incluso tu trabajo”.

Aparte, las consecuencias psicológicas, “que ojalá no ocurriese, pero en muchas ocasiones se producen siniestros viales con resultados fatales (heridos graves, personas fallecidas, etc.). Si fallece la persona que conduce, los familiares y amigos quedarán destrozados. Si fallece una tercera persona, súmale tu cargo de conciencia por no haber hecho bien las cosas. Por no hablar de los familiares de la tercera persona fallecida, ya que no hay palabras para ello”.

La necesidad de los controles

Por todo ello, la Policía de Marchena se pregunta: “¿Qué si seguiremos haciendo controles de alcoholemia y drogas? ¡Claro que sí! Haga frío o calor, ¿Sabéis por qué? Porque es la única forma de prevenir el consumo de alcohol y drogas al volante, porque te queremos saludar vivo cada día y porque no queremos que haya víctimas por siniestros viales. Además, muchas veces lo ponemos fácil, ¡damos muchas pistas!”, por lo que “en serio, si lo piensas fríamente no compensa”.

La Policía concluye que “la mejor tasa que puedes elegir es 0’0, y, además, para los menores de 18 años es la única posible (cualquier sorbo de alcohol a esa edad automáticamente se convierte en multa, como por arte de magia)”, con lo que, aprovechando el símbolo de Halloween, se termina diciendo: “Dale calabazas al alcohol y las drogas”.