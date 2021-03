La primera Carrera Rosa sin dar una zancada

Otra prueba más del compromiso feminista en los tiempos que corren frente a la barbarie de los negacionistas de todo, de la pandemia y de la necesidad del feminismo, se da este año en Los Palacios y Villafranca, cuya Carrera Rosa de la Mujer, una de las más populosas de toda la provincia y que iba a celebrar esta vez su V edición, se va a conmemorar de otra manera : evidentemente, no agolpando a miles de mujeres en una marcha de cinco kilómetros por las calles del pueblo, sino corriendo en otra dirección, la de la solidaridad que les presenta el reto de conseguir nada menos que mil donaciones a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) antes del próximo día 15. Esa es la campaña que presentó ayer la presidenta de la Asociación Carrera Rosa de este municipio del Bajo Guadalquivir, Guadalupe Moreno, después de que el alcalde, Juan Manuel Valle (IU), le entregara la aportación económica municipal de 6.000 euros que suele cada año. Fue Jesús Maza, el presidente en Sevilla de la AECC, quien recibió el cheque, en presencia de la concejala de Sanidad, Carmen María Molina, y de la presidenta de la junta local de la AECC, Almudena Rivera.

La primera notaria del pueblo

Por su parte, la notaria Lourdes Barragán Maestre, ha sido la primera palaciega de la historia en acceder a dicha profesión después licenciarse en Derecho por la Universidad de Sevilla. Tras años de preparación, alcanzó su plaza en 2014. En estos momentos, Lourdes ejerce el notariado en la localidad onubense de Ayamonte, después de haber pasado por las localidades de Guadalupe, en Extremadura, y Cazalla de la Sierra, en la Sierra Norte de Sevilla.

Tanto Blanca Rosa Piñero como Lourdes Barragán animaron a niñas y mujeres a luchar por conseguir los sueños, sin ser conformistas, con esfuerzo y trabajo. Con fuerza de voluntad y constancia, repitieron, se puede conseguir todo aquello que se propongan: “Caeros pero levantaos una y otra vez, no permitáis que nadie os diga que no podéis hacerlo, no permitáis que nadie os limite y os encasillen, luchad por conseguir vuestros sueños”, dijeron.

Ya la semana que viene, el martes 16 de marzo, a las 17.00, en la Casa de la Cultura, se entregarán mascarillas tematizadas por la igualdad, en un encuentro con usuarias y monitoras de los talleres lúdico-formativos de Igualdad y, un día después, el miércoles 17, tendrá lugar la Lectura “Mujer con discapacidad en la actualidad”, una actividad organizada por Adifipa en colaboración con el Ayuntamiento que tiene como objetivo reconocer la lucha de la mujer con discapacidad. La cita será en la Casa de la Cultura a las 18.00 horas.