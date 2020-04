El cese obligatorio de actividades económicas que no sean de abastecimiento de primera necesidad o definidas como esenciales ha conllevado en el ámbito local la falta de ingresos y de liquidez de empresarios, comerciantes y autónomos . Esto implica no solo una complicada situación económica, sino un riesgo para el mantenimiento y viabilidad de estas actividades en el futuro . Para conocer el verdadero alcance de la situación, el consistorio rinconero ha realizado un estudio de campo con un muestreo de 200 empresarios autónomos , que ha servido de referente para determinar el sentido de estas subvenciones.

Entre los sectores beneficiarios se incluye el comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes – del que se excluyen el comercio minorista de medicamentos y farmacia, droguería y limpieza, perfumería y cosméticos; vehículos, maquinaria, accesorios y recambios; combustibles y carburantes –. En el ámbito de la restauración y el alojamiento, serán susceptibles de solicitar estas ayudas los empresarios y autónomos que presten servicios de alimentación en cafés y bares con y sin comida y servicios de hospedaje, excluyéndose los que mantengan servicio de reparto a domicilio, aunque no sirvan en el establecimiento. Los servicios de reparación – electrodomésticos, talleres –, agencias de viaje, actividades de enseñanza que no se puedan prestar de forma telemática; peluquería y belleza, fotografía y servicios doméstico son otros de los sectores que también se pueden acoger a la convocatoria. En todo caso, los comercios y empresas que hayan podido permanecer abiertos y mantener su actividad durante el estado de alarma quedan excluidos.

La convocatoria se rige por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Podrán concurrir las personas físicas con actividad económica que se hayan visto obligadas al cierre. Para ser beneficiario será necesario estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ejercer la actividad económica bajo alguno de los epígrafes en los que se comprenden los sectores incluidos, y tener domicilio fiscal y desarrollar la actividad en La Rinconada.