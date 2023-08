La salud es una pieza de museo en Herrera

Salas de todas las épocas

En el apartado de Medicina Antigua, el visitante tendrá la oportunidad de contemplar cómo curaban o practicaban la medicina nuestros antepasados más remotos y los utensilios usados para ello por los hombres del Neolítico, Calcolítico y la Edad del Bronce hasta llegar a la época ibérica. De fechas posteriores, el visitante podrá contemplar alrededor de dos mil objetos entre utensilios, frascos y aparatos utilizados por antiguos médicos, boticarios y enfermeros.

Más de 4.000 piezas de toda índole datadas entre los siglos II a. C. y VI d. C. se hallan expuestas en una amplia sala. También posee colecciones de libros, folletos y carteles publicitarios, y una importante muestra de aparatos, herramientas, medicinas, utensilios, matraces, etc. de nuestro pasado más o menos reciente.

Y son muchas las cosas que llaman la atención, como el hecho de que los innumerables botes y frascos con medicina e incluso veneno de cada época se encuentran intactos, igual que el fabricante lo puso en manos de los médicos y farmacéuticos años, décadas o siglos atrás, en una muestra que alterna la medicina más científica con la «magia» basada en la superstición que se aplicaba en algunas culturas años atrás.