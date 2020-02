La Semana Santa de Marchena en Sevilla

La Semana Santa de la localidad sevillana de Marchena, una de las más destacadas, peculiares y ricas celebraciones pasionistas de la provincia, ha estrenado este jueves en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de la capital hispalense la exposición 'El Nazareno de Marchena', en la que se recogen 196 piezas del patrimonio histórico y artístico de esta cofradía.

Esta misma tarde, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, junto a la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, y representantes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ha inaugurado la muestra con la que se trata de dar a conocer la importancia de esta devoción secular en el municipio, que se remonta a cuatro siglos, así como el importante patrimonio cultural y procesional de la Hermandad que le rinde culto.

Villalobos, en su alocución, ha expresado que 'El Nazareno de Marchena. La devoción de un pueblo', «nos sumerge en una manera de entender la Pasión como no hay otra en la provincia de Sevilla y, me atrevo a decir, en todo el territorio nacional. Y en un periodo que va desde los siglos XVII al XXI, la Hermandad nos muestra imaginería, pintura, talla en madera y dorado, orfebrería, bordados, textiles, joyas, libros y documentos y cerámica. Piezas que atesora con celo esta cofradía y que ahora vamos a tener la oportunidad de disfrutar, junto a un amplio programa de actos complementarios», ha subrayado.

El eje de 'El Nazareno de Marchena' lo forman piezas histórico artísticas surgidas alrededor de la devoción y el culto de esta advocación, que ha llegado a ser una seña de identidad en la localidad, de la Hermandad y de la Parroquia de San Miguel, en un arco temporal de cuatro siglos con piezas que se conservan en la localidad y que son muy poco conocidas fuera del entorno de los cultos de la Hermandad y de su estación de penitencia del Viernes Santo.

La exposición está dividida en cuatro bloques temáticos: 'Marchena y la devoción a Jesús Nazareno', 'Jesús en la calle de la Amargura', 'Alabado sea Jesús Sacramentado' y 'La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María'. En cada uno de ellos, las piezas expuestas estarán acompañadas de fotografías, textos explicativos y audiovisuales.