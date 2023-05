La ‘Sequía’ gana el rally fotográfico de Los Palacios

La mirada de los fotógrafos, su instantánea denuncia de tantos males, es tantas veces la imagen que vale más que las mil palabras del tan traído y llevado discurso político. Eso ha ocurrido en Los Palacios y Villafranca, al borde de las marismas del Guadalquivir y por tanto de la seca Doñana, con la fotografía que ha ganado la XXIV edición del Concurso sobre Agricultura y Ganadería. En la foto, del aficionado local Manuel García, a la sazón presidente de la Asociación de Fotógrafos Palaciegos (Afopal), no puede verse nada sembrado, ni apenas malas yerbas, y tampoco ningún animal, sino esa tierra terriblemente cuarteada por la falta de agua como reflejo de un cielo de nubes pasajeras. La instantánea es una metáfora pura (y dura) de la sequía que estamos padeciendo en los últimos años, y no otro hubiera podido ser su título, y menos viniendo de un fotógrafo como Manuel, sobradamente comprometido no solo para retratar tantos momentos importantes de la localidad a lo largo de todo el año, sino también para reflejar en una mirada el panorama que tiene profundamente preocupados a ganaderos y agricultores de toda Andalucía desde hace tanto.