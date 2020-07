La Sierra Morena unifica criterios para la reapertura de instalaciones deportivas

La Sierra Morena de Sevilla ha puesto de manifiesto, una vez mas su unión. Desde hace unos años, esa unión ha quedado patente en distintas reivindicaciones como pueden ser las de los cortes de luz y las caídas de red. Desde que comenzara la crisis sanitaria del COVID-19 esta unión se ha visto reforzada. Así, el mes pasado decidían de manera unánime suspender los festejos de este verano. De la misma manera, esta semana han vuelto a poner en común lo relativo a la reapertura de instalaciones deportivas tales como pabellones, pistas exteriores y campos de fútbol.

La reunión ha tenido lugar en Cazalla de la Sierra y uno de sus máximos exponentes ha sido Andrés Fabio Boron, Delegado de Deportes del ayuntamiento cazallero. Boron ha convocado no solo a los concejales de los distintos ayuntamientos de la comarca, sino que también ha contado con la presencia de los técnicos deportivos que integran cada consistorio. El objeto del encuentro, unificar criterios a la hora volver a abrir estas instalaciones que permiten ya los deportes de contacto tales como el fútbol, el baloncesto o el voleibol. En palabras de edil cazallero, esta reapertura se antoja vital para la prevención, en especial del usuario joven, ya que otros establecimientos como bares, pub o discoteca ya se encuentran abiertos.

En este encuentro de técnicos y concejales de los distintos pueblos de la comarca se trataron especialmente dos temas, el de la reapertura de las mencionadas instalaciones y también el de la realización de eventos deportivos. En el primero de ellos, Boron reconoce que cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, y así, aunque todos los pueblos reunidos procederán a la reapertura de las pistas deportivas exteriores, no ocurre lo mismo con los pabellones o los campos de fútbol. Los primeros abrirán en Cazalla y Guadalcanal, mientras que permanecerán cerrados en El Pedroso y Las Navas de la Concepción. Los campos de fútbol sí que abrirán en su totalidad a excepción del de Guadalcanal, que al tratarse de un campo de césped natural no se ofrece en alquiler.

De todos modos lo que sí que se ha conseguido es que todas las localidades adopten el mismo protocolo de seguridad. Así, antes de hacer uso de la instalación, a cada usuario se le tomará la temperatura, no pudiendo superar esta los 37,5º. Asimismo, habrán de proceder a la desinfección de manos y calzado, y hasta iniciar la actividad deportiva se habrá de llevar mascarilla. Las instalaciones serán asimismo desinfectadas antes y después de cada uso. De la misma manera, también acordaron un día para iniciar esta reapertura, que será este lunes 6 de julio.

Por otra parte, también se trató el tema de los diferentes eventos deportivos que cada ayuntamiento organiza en verano. Estos, de momento han quedado paralizados a expensas de lo que se decida en la próxima reunión, que tendrá lugar el próximo 21 de julio en Las Navas de la Concepción. La principal causa de esta paralización es la de la aglomeración de personas en el público.

Todos los presentes en la reunión valoraron de forma positiva el encuentro y las medidas acordadas. Asimismo se resolvieron dudas y su valoró, igualmente, la puesta en común de criterios. Los pueblos de Constantina y San Nicolás no estuvieron presentes en esta reunión, aunque excusaron su ausencia debidamente.