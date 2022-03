La Torre del Agua de Los Palacios se convierte en ‘Atalaya de la Marisma’

Ha tardado en resucitar, porque la Torre del Agua de Los Palacios y Villafranca, en pleno barrio del Pradillo y como puerta de la marisma, llevaba más tiempo muerta que en uso, pero por fin el próximo martes, Día Internacional del Agua, el Ayuntamiento la inaugurará en su nueva función, más turística y cultural, de Atalaya de la Marisma. Esta torre era una de las nueve inauguradas en torno al año 1970 para bombear el agua desde los pozos del parque periurbano de La Corchuela (en término municipal de Dos Hermanas) hasta Los Palacios y Villafranca y los nuevos poblados de colonización que se inauguraron en los últimos años del Franquismo en los términos municipales de Utrera y Las Cabezas de San Juan, es decir, Maribáñez, El Trobal, Chapatales, San Leandro, Marismillas, Vetaherrado, Trajano y Adriano. Por lo tanto, nueve torres como esta que el Plan Contigo de Diputación, con una potente inversión de casi 300.000 euros, ha conseguido remozar y convertir ahora en un hito del paisaje y de la historia.

En efecto, la torre del agua sirvió como depósito y bomba durante los años 70 del pasado siglo. Luego, cuando nació Emasesa, quedó en desuso durante décadas y ha sido ahora cuando no solo se ha recuperado, sino cuando se ha vuelto a llenar de contenido, no ya de agua, sino de historia del agua y mucho más. En el acto del próximo martes por la tarde, no solo estarán el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), sino también el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez. Luego serán los representantes de muchos colectivos locales de distinto signo quienes visiten las cinco plantas que ahora estructuran la torre.