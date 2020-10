Las razones del corazón que la razón no entiende

Es la historia de Gloria Molina, natural de la localidad sevillana de El Pedroso , y su marido, Ulises Montesdeoca. Afincados en Lanzarote este matrimonio decidió hace dos años entrar a formar parte de un programa de acogida de niños . Una acción humana y solidaria que les puso en el camino de un pequeño de tan solo tres meses. Su madre biológica , una sevillana con cinco años en la isla no podía hacerse cargo de él debido a su enfermedad . El pequeño entonces entró a formar parte de la familia Montesdeoca-Molina. Una familia que ya contaba con tres hijos.

El régimen de acogida temporal, tal y como establece el artículo 173 bis del Código Civil, tiene una duración de dos años. Un periodo en el cual los padres biológicos no pierden el contacto con el menor. Todo lo contrario, el pequeño ha sido visitado en muchas ocasiones por su madre, tal y como explica Gloria, quien además añade que un 60% de esas visitas han sido concertadas por ella ante “la falta de personal aducida por la administración”.

Una vez concluido estos dos años Gloria y Ulises se han enfrentado a un duro dictamen, el del paso del menor a situación de adopción. Antes de que llegara ese día el matrimonio solicitó a la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivenda del Gobierno de Canarias el paso a la situación de acogida permanente. Fundamentaron su pretensión en el vínculo afectivo intenso y consolidado, en la necesidad de evitar una nueva ruptura familiar al menor que suponga un perjuicio grave para sus intereses y la posibilidad de mantener el contacto con la madre biológica, al no limitar la institución del acogimiento permanente esta posibilidad, si no perjudica al menor. Y todo ello con el apoyo expreso de la propia madre biológica, para que su hijo se mantenga en el seno de la familia de Gloria y Ulises. La respuesta de la administración, sin embargo, ha sido negativa. La razón aducida, inidican: los padres (biológicos) no le aportan nada positivo al niño.

Es entonces cuando Gloria se pregunta: entonces ¿para qué han servido estos dos años?. La pedroseña no entiende la decisión más aún cuando su madre biológica se recupera satisfactoriamente de su enfermedad. Gloria señala que sabía que el contrato de acogida temporal era de dos años. Su intención, asegura, no es quedarse al niño, pues el propósito final es que vuelva con sus padres biológicos una vez la situación lo permita. En caso de no ser posible esta, tal y como estipula el Código Civil, solicitan la acogida permanente. Un precepto legal tenido en cuenta cuando las circunstancias del menor o de su familia así lo aconsejen.