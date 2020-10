Lebrija pretende exportar al mundo su concentrado de tomate ya transformado

En el prolífico Sector B-XII de las marismas del Bajo Guadalquivir –más de 2.000 hectáreas- se crían cada año más de 300 millones de kilos de tomate que, una vez pelado y concentrado, se quedan en un volumen cinco veces menor y acaban en bidones de 240 kilos listos para exportar a cualquier rincón del mundo desde la cooperativa Las Marismas de Lebrija SCA (580 socios), especialmente a Japón, donde abundan los exigentes compradores que reconocen a este concentrado de tomate como “el mejor del mundo”.

Esta campaña que acaba de terminar y que ha sido festejada en Lebrija con un I Certamen bajo el título de Concentrado de Calidad y Salud –en la que se distinguió al agricultor David Muñoz por ser el que más kilos netos de tomate ha producido por hectárea- no ha sido especialmente buena, pero aún así se han cosechado 31.000 toneladas (ha habido años con 60.000). Solo para la primera transformación del tomate han estado empleados durante el verano alrededor de mil trabajadores, que no son solo lebrijanos, sino de toda la comarca, de los mismos pueblos de donde también proceden los productores de esos tomatales: Trebujena, El Coronil, Las Cabezas de San Juan, Utrera o Los Palacios y Villafranca, entre otros. El problema es que la cadena de transformación termina estos días y la mayor parte de la mano de obra también. El proceso se ha convertido en costumbre: se siembra antes del verano, se recoge luego y se concentra y empaqueta a continuación. A partir de estas fechas, son las empresas transformadoras de todos los continentes del mundo quienes empiezan a ganar dinero convirtiendo este concentrado cultivado aquí en kétchup, salsas y otros condimentos catapultados por diversas marcas y cuyo precio va multiplicándose. La cooperativa lebrijana suele cobrar cada tonelada a 750 euros, es decir, a 75 céntimos de euro el kilo. No hay más que darse una vuelta por cualquier supermercado para observar lo que cuesta un bote de 125 gramos de cualquier derivado de los tomates del Sector B-XII.