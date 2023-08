Llamada a la calma ante la “alarma social no justificada” creada en Villaverde del Río por el virus del Nilo

La muerte de un caballo con el virus del Nilo en Villaverde del Río ha despertado las alarmas entre la población. Desde el Ayuntamiento se ha salido al paso de esta situación, haciendo un llamamiento a la calma entre los vecinos, informando de las acciones llevadas a cabo y explicando medidas preventivas a adoptar por la población para evitar la proliferación de los mosquitos transmisores.

A través de un comunicado, el alcalde villaverdero, José María Martín, ha querido dejar claro que la situación está bajo control “siguiendo los consejos de los técnicos tanto del distrito sanitario como de la OCA” (Oficina Comarcal Agraria). El regidor ha explicado que desde el consistorio se está actuando a modo de “prevención”, ya que “el problema no está en el propio contagio del animal, sino que en el futuro se puedan contagiar personas a raíz de este caso”.

Situación controlada y sin riesgo de contagio

El alcalde ha hecho hincapié en que “la situación está totalmente controlada según el protocolo establecido”, añadiendo que “no hay riesgo alguno de contagio”. Ha indicado que, “dada la situación de la zona”, esta será declarada como “de alto riesgo”, aunque aclara que esta definición es “más que nada por prevención”.

Del mismo modo, ha tildado como “alarma social” la preocupación generada entre la ciudadanía, que, a su juicio, “no está justificada”. En este sentido ha exhortado a los vecinos a que tengan “la tranquilidad de que estamos en manos de profesionales y podemos estar tranquilos ante la situación que se ha creado, que es de alarma social, pues no es tanto lo que es como lo que parece”, ha aseverado. Es por ello que el alcalde ha pedido a los vecinos que hagan “una vida normal”, insistiendo en que “el ayuntamiento está haciendo todo lo que tiene que hacer en coordinación con todos y cada uno de los que tienen competencias en este asunto”.

Martín ha insistido en que el contagio y la muerte del caballo se trata de un “caso aislado”, al no haberse extendido la infección a otros animales. Con ello, desde el primer momento el Ayuntamiento se puso “en manos de los técnicos, los que saben de verdad de esto, tratando de sobredimensionar las medidas para que no haya ningún riesgo de contagio”. De este modo, se contactó con la empresa encargada del control de plagas en el municipio, que aconsejó “reforzar los tratamientos en la zona afectada”. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se optó por ir “un paso más lejos”, tratando no solamente el foco donde se localizó la infección, sino la localidad entera, según ha explicado el primer edil.

Medidas preventivas generales

Además de tranquilizar a la población, desde el Ayuntamiento se han reseñado las medidas preventivas generales que pueden llevar a cabo los vecinos, como “desbrozar y cortar el césped, así como utilizar los tratamientos adecuados para los mosquitos”.

Así mismo, se recomienda vaciar y limpiar, “en la medida de lo posible”, todo recipiente o contenedor que pueda acumular agua dos veces por semana, así como “evitar su posterior inundación”. Se apunta también a la limpieza de restos vegetales de “los canalones de recolección de aguas de los tejados”, así como el mantenimiento de “los imbornales de los patios”. Se llama a evitar “los agujeros y depresiones del suelo donde se pueda acumular agua, así como la acumulación de agua en los agujeros de los árboles”.

Finalmente, se indica que las balsas, estanques o piscinas vacías deben mantenerse “completamente secas”, así como realizar el mantenimiento adecuado en el caso de estar llenas “para evitar la proliferación de larvas de mosquitos”. Estas medidas deberán llevarse a cabo, en caso de estar en propiedad privada, de manera particular. En caso de no contarse con los medios necesarios para llevar a cabo la limpieza, el control y el mantenimiento, desde el Ayuntamiento se pide “que nos den acceso para llevar a cabo el tratamiento necesario para que no proliferen los mosquitos que puedan dar problemas en un futuro”, según ha apostillado el alcalde.

Caballo infectado y muerto por el virus del Nilo

Fue este jueves cuando se detectó un equino infectado por el mosquito transmisor del virus de la fiebre del Nilo Occidental (FNO), que acabó muriendo. Ante este hecho, el Ayuntamiento y la Consejería de Salud y Consumo tomaron medidas al respecto, consistentes en la identificación del foco y el tratamiento con productos insecticidas tanto de la zona en cuestión como de la adyacente en un radio de 1,5 kilómetros. Tratamiento que, según ha avanzado hoy el alcalde de villaverdero, se ha acabado extendiendo a toda la localidad por prevención.