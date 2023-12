Los ganaderos denuncian que el cabrito baje de precio precisamente ahora

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, la COAG, ha denunciado la bajada del precio en origen de los cabritos precisamente en plena campaña de Navidad, que es precisamente cuando debería subir, como ocurre con la mayoría de los precios de la cesta de la compra. No hay más que ver los precios de cabrito y cordero en los supermercados para comprobar que el precio en destino no está precisamente barato. Sin embargo, “los consumidores deberían saber que nos están pagando el cabrito a menos de mil pesetas, como hace 40 años”, asegura el responsable de sectores ganaderos de esta organización, Antonio Rodríguez, que ha reivindicado el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y que se investigue qué está ocurriendo para que se produzca esta gran diferencia entre los precios en origen y en destino. Porque es razonable que el consumidor piense que los precios están disparados porque ya se disparan desde el principio, pero no es así. Al contrario, los ganaderos están recibiendo menos dinero que hace dos meses, por ejemplo, “una situación insostenible si tenemos en cuenta la crisis que arrastra el sector por la subida de costes derivada de la sequía”, ha insistido Rodríguez.

En concreto, el precio medio del cabrito en origen se encuentra ahora mismo en torno a los 5,70 euros el kilo, “menos de los que le pagaban a mi padre hace 40 años”, explica Rodríguez, “y menos de lo que nos pagaban hace solo dos meses, cuando estaba el kilo a 7 euros”. En este sentido, COAG Andalucía ha exigido al Ministerio de Agricultura, a los responsables de Consumo y a todas las administraciones y órganos con competencias que “se está pasando con los precios de los cabritos, instando además a que se haga efectiva la Ley de Cadena Alimentaria, que está brillando por su ausencia en esta cadena situación de abuso en los precios”.

Amenazas al sector lácteo

COAG ha denunciado asimismo los intentos por parte de la industria de bajar los precios en origen de los sectores lácteos. En este sentido, ha solicitado al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura la convocatoria urgente de una Mesa de Ganadería “para abordar la problemática de los precios en origen, especialmente del sector lácteo, que se está viendo amenazado por la industria, que ya ha anunciado su disposición de importar leche de fuera para así bajar los precios a nuestros ganaderos. Y no lo vamos a consentir”, asegura Rodríguez, que espera que se activen de manera inmediata los mecanismos de control necesarios para que no se produzcan desequilibrios tan evidentes.