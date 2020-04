Los mejores restaurantes dan de comer a los más necesitados

Los cuatro restaurantes más destacados de Los Palacios y Villafranca, Manolo Mayo, Casa Moral, Casa Juanma y La Pachanga, han tirado sus cocinas por la ventana para dar de comer a quienes más lo necesitan en su pueblo, en un derroche no solo de generosidad, sino también de complicidad con los proveedores, todos los del pueblo también, pues, “cuando hemos ido a comprar los productos necesarios para los menús que ya tenemos diseñados, el 90 por ciento nos lo ha dado todo gratis”, asegura Fernando, de Casa Manolo Mayo, que está liderando la iniciativa desde donde se han colocado los fogones: la hacienda Santa Clotilde, también propiedad del afamado restaurante palaciego. Allí, en la capitanía general de los peroles, la mujer de Fernando, Loli Rincón, algunas cocineras del Casa Juanma y otras de Casa Moral, y un batallón de voluntarios, todos de las cuatro casas que han tomado el ejemplo del restaurante sevillano María Trifulca, que ya ha emprendido una iniciativa similar en colaboración con el Real Betis Balompié para los barrios más desfavorecidos de Sevilla. De hecho, de las 160 comidas diarias que elaborará este equipo de restaurantes palaciegos, 60 vendrán desde María Trifulca directamente a Los Palacios y Villafranca.

Gracias a esta iniciativa solidaria, 160 palaciegos de los más necesitados, recibirán un almuerzo gratis durante los próximos 15 días, de lunes a viernes, y bajo la supervisión de la Concejalía de Bienestar Social y Asuntos Sociales, en colaboración con las Cáritas de las parroquias locales. “Creemos que es lo mejor, porque ellos saben mejor que nadie quiénes lo necesitan de verdad”, explica Fernando.

El menú de mañana es ensaladilla de primero y papas con chocos de segundo, según ha adelantado a este periódico Fernando Mayo. “Pasado serán lentejas, y así durante los próximos quince días”, ha explicado el restaurador, sorprendido con “la extraordinaria solidaridad de mi pueblo”. “Cuando hemos ido a Upampa [cooperativa pandera], nos han dicho que ponen los 1.500 bollos necesarios, y que si nos hacen falta más después, que volvamos; lo mismo que en las cooperativas agrícolas, como Parque Norte, que cuando fuimos a pagarles, nos dijeron que eso corría de cuenta de ellos”, explica Fernando, emocionado, “o con Juvasa, donde han puesto todos los envases necesarios”. “Hasta un hombre que yo no conocía que recoge patatas de toda la provincia me llamó ayer y me dijo que me acercara al polígono La Isla y que cargara cuatro mil kilos de papas, así, sin más, solo porque se había enterado de iniciativa”, añade uno de los dueños del Manolo Mayo.

Prácticamente lo mismo, o en algunos casos dejando la venta a precio de coste, les ha ocurrido en cuantas empresas o mercados, todos locales, han acudido. “En principio, hemos puesto un dinero nosotros para las materias primas, pero la generosidad de todos los proveedores del pueblo está siendo impresionante”, ratifica Juan Manuel Franco, dueño de Casa Juanma y padre precisamente de Germán Franco, uno de los responsables de María Trifulca, pues aquí toda la entrega queda en casa, es decir, en este municipio del Bajo Guadalquivir que lleva años precisamente promocionando su marca Los Palacios y Villafranca. Destino gastronómico y que, en circunstancias como estas, demuestra de lo que es capaz cuando se trata de dar de comer con excelencia.

El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), asegura que se siente “orgulloso de los lazos de solidaridad que surgen cada día y que siguen demostrando que nuestro pueblo tiene un corazón muy grande”. “Nuestra gastronomía sabe arrimar el hombro como nadie cuando hace falta”, ha añadido.

En el mismo municipio, una tienda de comida para llevar como la de José Gasparo lleva casi un mes preparando menús para determinadas familias que también lo necesitan. "Cuando empezó toda esta crisis, a mí me pilló con la tienda hasta arriba de comida, y yo ya de antemano solía ayudar a algunas familias que conocía, así que ahora seguimos con esta labor y con la ayuda también de muchos proveedores que se han volcado en la iniciativa", añade Gasparo.