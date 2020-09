Los Palacios se resetea con una campaña: la mascarilla es obligatoria

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca inicia hoy una campaña para recordar algo que a muchos les parecerá una perogrullada, pero que a otros, negacionistas de la utilidad de la mascarilla, es previsible que les moleste: “La mascarilla es obligatoria”. Así reza el mensaje de la campaña que ha iniciado el Consistorio palaciego usando todos los MUPIS (Mueble Urbano de Presentación de Información) de sus grandes avenidas. Sobre una gran mascarilla en la ilustración, el mensaje empieza rezando: “Si te proteges, nos proteges”.

El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), asegura que este tipo de campaña no la ha visto aún en otros municipios. En este del Bajo Guadalquivir, desde luego, han apostado por ella con rotundidad, a la vista de que van a ocupar todas las marquesinas públicas, una docena. “Si no ponemos de nuestra parte, será mucho más difícil vencer al coronavirus, y la culpa no será del resto, sino de nosotras y nosotros”, ha dicho el regidor palaciego, que ha añadido en un mensaje difundido en sus redes sociales: “Hagámoslo por respeto a quienes lo están pasando mal porque son personas de riesgo, o por quienes ya están contagiados, o por sus familiares; hagámoslo por civismo, por la memoria de quienes han fallecido por esta pandemia, ¡pero hagámoslo!”.

Los Palacios y Villafranca era hasta hace poco uno de los municipios con menor incidencia del virus de entre los que tienen más de 20.000 habitantes en la provincia. Sin embargo, en las últimas semanas el crecimiento de casos activos ha sido exponencial, hasta situarse en 58, según datos de la Consejería de Salud y Familias.