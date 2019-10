Los Palacios y Villafranca resucita sus vinos

Ni Los Palacios y Villafranca ni su principal cooperativa de agricultores, Las Nieves, vive solo del tomate, aunque este se esté llevando todos los honores con razón, por la calidad que certifica su marca nacional y por esa cantidad en aumento que este año volverá batir el récord al alcanzar los 14 millones de kilos. La Cooperativa, como es conocida en el pueblo, sin apellidos, acaba de cumplir el medio siglo y, desde sus inicios, tuvo como objetivo no solo comercializar frutas y hortalizas, sino “elaborar sus vinos”. De hecho, su bodega data del mismo año de su fundación, 1968, y desde entonces se contaba con dos uvas para vinificación, al margen de las que se destinaban para plaza: la airén, para vinos blancos, y la mollar, autóctona de la zona y cada vez más en peligro de extinción, de un dulzor exquisito y de la que se obtiene la famosa Mistela que da nombre en el pueblo a varios eventos con solera, entre los que destaca desde entonces su festival flamenco.

Sin embargo, en las últimas décadas, salvo en aquellos años previos a la crisis en que un experimento de la Junta de Andalucía sirvió de acicate para plantar uvas tintas en los campos palaciegos e impulsar su tinto Manchonero, los vinos de aquí han ido decayendo frente a los de pueblos y comarcas cercanas que han ido ganando fama para sus caldos. Esa espinita se la está intentado sacar ahora la nueva directiva que preside Juan Begines Gómez, que no solo ha vuelto a apostar por la uva de la tierra, sino que se ha volcado en la reforma y modernización de la bodega y ha contratado a un experto para dirigir esta nueva etapa sin vuelta atrás: el joven químico y enólogo palaciego Miguel Ángel Gavira, que lleva desde este verano “no solo dedicándome a las tareas propias de mi función, sino a intentar poner todo esto en condiciones porque estaba bastante dejado”. La bodega, en efecto, tiene mucho material, incluso de laboratorio, muchos depósitos de todo tipo y muchas posibilidades, pero ha habido que resucitarlas porque el desuso había empezado a hacer mella.

Con la ilusión renovada, Gavira está levantando un proyecto desde el principio, es decir, desde las parras del campo. “De determinados campos de agricultores palaciegos que yo he ido seleccionando, entre otras cosas porque me constaba su antigüedad”. De modo que se ha vuelto a las uvas de toda la vida para potenciarlas en busca de caldos de varios tipos: por un lado, de la airén acaba de salir el mosto del año, demostrando que ya no hace falta dejar que se cumpla el refrán de “por San Andrés, vino o vinagre es”. San Andrés es el 30 de noviembre y para entonces, con unos 15.000 litros disponibles, se persigue presentar ya los nuevos vinos de la cooperativa: un Señorío de las Nieves obtenido del fermentado del mosto en flor y un semidulce obtenido de esa misma variedad de uva, pero con un porcentaje notable de la mollar, alejado en todo caso de la mistela tradicional, que se sigue vendiendo. El nombre comercial, la etiqueta y el diseño de las botellas están gestándose en estos momentos, con la ayuda de otro palaciego innovador: Francisco Granados, el responsable de la empresa de imagen corporativa Grado Creativo.

Por otro lado, con la variedad Merlot de uvas tintas se está elaborando un rosado que seguramente sea la novedad de fin de año. “Estamos poniendo todo el empeño y el talento posibles en este rosado que no se va a parecer a ningún otro”, insiste Gavira, ilusionado, no solo con el proyecto a partir de 4.000 litros de producción, sino con la confianza que la Cooperativa ha depositado en él. Las uvas para este rosado van directamente a los depósitos de acero inoxidable para armarse de color a base de su propia piel, pero a continuación se le separa su propio caldo para que fermente como un blanco, antes del último proceso de control tartárico en cámara de frío.

En los próximos días, Gavira participará en una reunión con el sumiller de Casa Manolo Mayo, José Manuel Mayo, miembros de la hostelería palaciega y de la junta directiva de la cooperativa para establecer estrategias comerciales para final de año.