Los pueblos de Sevilla donde el COVID sube de un modo inquietante

La incidencia del COVID-19 sigue subiendo en toda Andalucía, sin prisa pero sin pausa, en la configuración de lo que algunos expertos consideran ya de facto la cuarta ola, y la provincia de Sevilla, con una incidencia de 229 casos por cada 100.000 habitantes, se sitúa más o menos en la media andaluza, que arroja hoy una cifra solo ligeramente menor, de 225. La provincia sevillana, por tanto, no está tan mal como Granada (371) o Jaén (276), pero sí alejada ya de Málaga, que con 123 presenta la incidencia menor de toda la comunidad.

En cualquier caso, y aunque persiste una quincena de pueblos –todos pequeños o muy pequeños- con la tasa a cero (Pruna, Coripe, San Nicolás del Puerto, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción, El Madroño, El Castillo de las Guardas, Alcolea del Río, Alanís, Villanueva de San Juan, El Saucejo, Lora de Estepa, Badolatosa, Algámitas y Huévar del Aljarafe), preocupa otra serie de municipios –casi todos ellos medianos o incluso grandes- donde la incidencia se ha disparado de una manera bestial solo en la última semana. Algunos no presentan una tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días demasiado inquietante, pero basta con mirar el número de casos acumulados solo en esta última semana para que sí lo sea. Por ejemplo, La Rinconada, uno de los pueblos más grandes de toda la provincia (39.000 habitantes), donde, aunque la tasa es todavía de 332, solo durante esta pasada semana se han registrado 90 casos. En la misma comarca, Alcalá del Río (12.000 habitantes) presenta ya una tasa de 590, pero es que en la última semana ha habido 48 casos. En La Algaba (16.500 habitantes), la tasa es de 347, pero en la última semana se han registrado 43 casos. En otros pueblos de la zona, la tasa puede sobrepasar o no llegar a esa cifra simbólica de 500, pero el número de contagios en los últimos días no deja de ser un indicador muy preocupante. En Brenes (12.500 habitantes), la tasa es ya de 544, y los casos registrados en esta última semana son 26. En Villanueva del Río y Minas, un pueblo pequeño de 4.800 habitantes, ha habido 11 casos en estos últimos siete días, pero su incidencia está a punto de alcanzar el 500.

En otras comarcas, como los pueblos del sur, la incidencia media puede ser incluso menor que la media provincial, pero destacan municipios como Lebrija (27.500 habitantes), cuya subida imparable de las últimas semanas no solo ha colocado su incidencia ya por encima de 500, sino que solo en estos últimos siete días ha acumulado 74 casos. En El Cuervo (8.500 habitantes), la tasa es ya de 635 y en esta última semana se han registrado 34 casos. En Montellano (7.000 habitantes), la tasa va ya por 907 (38 casos en la última semana). En Los Molares (3.500 habitantes), con una tasa de 881, se han registrado 18 casos en esta última semana.

Hay pueblos en el oriente provincial que, pese a ser pequeños, han registrado una subida más que preocupante en estos últimos siete días. Los Corrales, un pueblo de apenas 4.000 habitantes, presenta una tasa de 1.498, pues no en vano ha registrado 36 casos en la última semana. La Luisiana, de similar población, sufre una tasa de 808 y ha registrado 16 casos últimamente. En Martín de la Jara, pueblo de 2.500 habitantes, la tasa es de 1.050 después de registrar solo en siete días 25 casos.

En el Aljarafe, por su parte, el pueblo que más preocupaba la semana pasada era Pilas (14.000 habitantes), y aunque la incidencia ha ido bajando hasta situarse en 652, solo en estos últimos siete días se han registrado 30 casos más. En San Juan de Aznalfarache (22.000 habitantes), la incidencia es de 307, pero ha sumado 32 casos en los últimos siete días. En Isla Mayor (5.800 habitantes), por su parte, la pandemia tampoco remite. La incidencia es hoy, con 22 casos en la última semana, de 635. El número de los casos registrados esta semana es el mismo en La Puebla del Río (12.000 habitantes), donde la incidencia es ya de 419... En otros pueblos como Gines, aunque la incidencia es solo de 305, los casos acumulados esta última semana suman ya 25. Y