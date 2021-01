Los vecinos de Trajano piden un cribado de coronavirus masivo en su pedanía

Su preocupación, además, aumenta porque la mayoría de los habitantes de Trajano son mayores de 60 años , edad donde el virus ataca con más fuerza . Creen que la cantidad de casos que hay en Trajano para la población que son, poco más de 800 habitantes, es excesivo y que, aunque no ven una gran saturación en el centro de salud, los vecinos están empezando a preocuparse . La no saturación del centro de salud de Trajano se debe a que todos los posibles casos de COVID-19 van directos a los centros médicos o al Hospital de Utrera .

“Empecé que yo pensaba que estaba resfriada, me dolía la cabeza un poco así de manera rara y algo de mocos y demás. Después un chico de mi clase dio positivo y yo no había tenido contacto con ninguno y me hicieron la PCR y cuando ya estaba bien y no tenía ni fiebre, di positivo y empezaron ya a salirme síntomas como la falta de gusto y olfato y a sentirme cansaba junto con muchísimo dolor de pecho que acabé hasta en Urgencias. Incluso tuve pérdidas de memoria”. explicó la joven.

Según manifestó Alba López, “el origen del rebrote que se está produciendo en la pedanía de Trajano es debido a las fiestas, ya que la gente se ha reunido sin mascarilla y en Trajano hay poco control policial”.