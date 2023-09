Mairena traza un plan contra la soledad

En Mairena del Aljarafe, que con casi 48.000 habitantes se ha convertido en la capital no solo residencial de la comarca y en el quinto municipio por población de toda la provincia, también crecen los mayores. Y con ellos, su soledad. Y no la de los cien años o la laberíntica que sirve literariamente para titular los libros, sino la soledad real y cotidiana de más de 1.500 personas que tienen ya en este municipio más 80 años. Octogenarios que sufren las consecuencias de una sociedad tecnificada pero en la que tantas veces falta lo fundamental. La últimamente calificada como cuarta edad presenta nuevos retos sociales. Y por eso el Ayuntamiento, que vuelve a poner en marcha su Programa de Mayores a partir de octubre, se ha propuesto como eje primordial la lucha contra la soledad no deseada, un objetivo compartido con la famosa Agenda 2030, que ofrece “grandes posibilidades para promover los derechos humanos de las personas mayores y que permite una guía para diseñar las acciones específicas”, según ha dicho hoy el alcalde de Mairena, el socialista Antonio Conde, convencido de que “la mejor sociedad es la más feliz y, por tanto, la mejor política será la que genere mayor felicidad”.

Risoterapia y mucho más

Un total de 15 actividades propone el Programa de Mayores a partir de este curso. Y quienes deseen inscribirse en alguno pueden hacerlo o bien en el teléfono 954 184 768, o bien en el correo , o bien de manera presencial en cualquiera de los centros municipales de personas mayores. Para este primer trimestre están previstos ya los talleres de entrenamiento de la memoria, de educación vial, de risoterapia, y de rutinas de actividad física y de atención comunitaria en colaboración con el Distrito Sanitario Aljarafe. A partir de Navidad se abrirán las inscripciones en otros, desde el uso de teléfonos móviles a visitas culturales, pasando por educación ambiental. El Ayuntamiento consiguió el año pasado que todas las plazas disponibles quedaran cubiertas, hasta el punto de que hubo que ampliar algunas.