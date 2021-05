Manuel Herrera, Hijo Adoptivo en todas partes menos en su pueblo

En esos 83 años de vida, no solo le dio tiempo de criarse en Casariche, hacerse maestro de escuela y enamorarse de Andalucía y de su manifestación artística más primordial, sino de instalarse en Los Palacios y Villafranca para formar una familia, dirigir durante más de dos décadas el colegio público Miguel de Cervantes, la revista Sevilla Flamenca y una de las instituciones que más han demostrado la solidaridad profunda con los artistas incluso cuando se retiran, la ITEAF, la Institución para la Tercera Edad de los Artistas Flamencos. Desde la peña palaciega El Pozo de las Penas, seguramente la más antigua de toda Andalucía, ha sido siempre un puntal señero en la promoción y dignificación del flamenco hasta el punto de llegar a dirigir la Bienal de Sevilla, a partir de 1998, hasta en tres ediciones, para apuntalar su formato de acontecimiento preocupado no solo por el cante, el baile y el toque, sino por la pintura, la escultura, el teatro, el cine y la música en cualquiera de sus dimensiones. Cuando dejó la dirección de la Bienal, se encargó de los ciclos Conocer el Flamenco y Los Jueves Flamencos de la Fundación El Monte y la Fundación Cajasol durante estas últimas décadas. En los últimos años, junto al joven docente Antonio Cremades, llegó a publicar un libro de texto para que las escuelas andaluzas integraran el flamenco en todas sus acepciones como un conocimiento más dentro del currículo educativo, aunque el proyecto lo tiene la Junta de Andalucía in pectore aún y vuelve a esperanzarse con la nueva Ley Andaluza del Flamenco.