Marea Blanca y sindicatos, a la calle el 19 de febrero: «Los centros de salud se convertirán en supermercados»

Algunos de los 90 alcaldes de la provincia que se han constituido en una plataforma para protestar por el trato que reciben los sevillanos en los centros de salud se han reunido ya con la Marea Blanca y con los sindicatos CCOO y UGT. En la última reunión que han mantenido los representantes sanitarios con algunos regidores municipales como los de Utrera, Los Palacios y Villafranca, Coria del Río y Bormujos, se ha puesto el acento en “la deshumanización” que está viviendo la atención sanitaria en Andalucía, ya que el modelo de gestión auspiciado por la Junta de Andalucía tiene como fundamento, denuncian, “los mismos principios que la gestión privada”. Los sanitarios, representados por el médico Sebastián Martín Recio, insisten en que “hemos conocido una sanidad pública excelente y de calidad y no queremos que llegue el día en que todos nos resignemos a una atención deshumanizada, porque si seguimos en esta línea llegará un día en que los centros sanitarios se convertirán en supermercados de la sanidad”.

Por si fuera poco, otro de los motivos de las protestas es que la gestión sanitaria actual “deje de lado los programas de salud pública y sanidad comunitaria como preparación al parto, clases de lactancia, el niño sano o la prevención de enfermedades, traspasando a la sanidad privada las atenciones y operaciones más fáciles y lucrativas y dejando en la sanidad pública lo más costoso”.

Los alcaldes han anunciado ya el respaldo a las movilizaciones convocadas por los sindicatos UGT y CCOO para el próximo 19 de febrero en todas las capitales andaluzas.

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU), ha recordado que “la sanidad no es una competencia de los ayuntamientos, pero no podemos consentir lo que estamos sufriendo para que atiendan a nuestros vecinos y vecinas. Estamos en el peor momento que hayamos conocido nunca y tenemos que ir todos a una para revertirlo”. Valle ha recordado que “estamos en la plataforma alcaldes de todos los colores políticos, excepto del PP, que sigue diciendo que los centros de salud y hospitales funcionan muy bien y que aquí no hay problema alguno”.

Entre los datos que ha subrayado el regidor palaciego, destacan que “hay 860.000 andaluces en listas de espera, la cifra más alta que nunca ha habido” o que “el gasto sanitario por habitante en Andalucía es el segundo más bajo de España”.

Alcaldes y sindicatos han coincidido en preocuparse por la infrafinanciación de la sanidad pública, que provoca “que salten las costuras por todos lados, y el desmoronamiento del sistema”. Asimismo, piensan que la subida del 20% de la financiación de la sanidad pública andaluza en los próximos dos años es fundamental para equiparar el gasto sanitario al resto de comunidades autónomas. “Es lo menos que podríamos pedir, no creo que sea ningún disparate”, ha recalcado el regidor de Utrera, José María Villalobos (PSOE).